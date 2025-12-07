وزير الإسكان يكشف حقيقة بيع "وسط البلد".. وهذا موقف أرض "الحزب الوطني"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تحويل مباني الوزارات الحكومية القديمة إلى فرص استثمارية هو جزء من التطور الطبيعي للتنمية العمرانية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن هناك دراسة جدوى قائمة على بيع هذه المواقع لتحقيق عوائد مالية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المباني ذات طابع تراثي وقيمة عالية يمكن استغلالها بشكل أفضل، مثل تحويلها إلى فنادق أو مقار للشركات.

ونفى الوزير ما يتردد حول تجهيز منطقة وسط البلد للبيع من خلال تطويرها ثم طرحها على المستثمرين، مشددًا على أن عمليات التطوير تأتي ضمن سياسة الدولة لرفع كفاءة القاهرة خاصة المناطق التاريخية.

وأضاف الوزير أن ملف تطوير مواقع الوزارات والحزب الوطني ومنطقة ماسبيرو هو ملف مشترك تحت رعاية رئيس الوزراء وبالتنسيق مع وزير الاستثمار.

وتابع أن منطقة ماسبيرو كانت واحدة من المناطق العشوائية غير المخططة، والتي تم التعامل معها بشكل جذري.

كما أكد الشربيني أن الدولة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرصت على توفير سكن بديل لائق لأهالي المناطق العشوائية التي يتم تطويرها.

وأشار إلى أن هذا السكن البديل لا يكون مجرد وحدات سكنية كاملة التشطيب، بل "وحدات مفروشة بكل الأساس بتاعها في مجتمع محترم متكامل الخدمات"، مما يمثل قفزة في نوعية الحياة للمواطن.

وأشار الوزير إلى الآثار الإيجابية العميقة لهذا التحول، الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والثقافة ويغير العادات اليومية للمواطنين.

ولفت إلى أن هذه المشروعات تحل مشاكل بيئية واجتماعية خطيرة كانت تؤثر سلبًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أيضًا عبئًا جديدًا يتمثل في توفير حلول سكنية مناسبة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم بعد إقراره، مما يوسع من دائرة مسؤوليتها تجاه توفير سكن لائق لكل فئات المجتمع.