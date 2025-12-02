واقعة غريبة: عائلة تقرر التبرع "بدماغ والدها" لسبب غير متوقع

بعد الجدل حول فوزها باللقب.. ملكة جمال الكون 2025 ترد على الانتقادات



أعلنت عائلة الممثل الأمريكي بروس ويليس وعلى رأسهم زوجته إيما هيمينج عن نيتها للتبرع بدماغه للعلم بعد وفاته.



ومنذ عام 2022، اعتزل بروس التمثيل بعد تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام والخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض تنكسي عصبي يؤدي تدريجيا إلى تدهور وظائف اللغة والسلوك والشخصية، وفقا لـ "ibtimes"

و "marca".



وكشفت زوجته "إيما" أن العائلة قررت التبرع بدماغ زوجها بعد وفاته على أمل أن يتمكن المتخصصون من دراسة آثار مرض الضمور الجبهي الصدغي بعمق.



ووفقا للباحثين، يمكن أن يساعد هذا التبرع على تحديد التغيرات الدماغية (البروتينات غير الطبيعية، والطفرات، والتغيرات الهيكلية) التي يصعب رصدها، وهي خطوة يعتبرونها دقيقة ولكنها ضرورية.



وبالنسبة لعائلة ويليس، بما في ذلك زوجته السابقة ديمي مور وبناته الـ 5، يمثل هذا القرار تجسيدا لتحويل معاناتهم الشخصية إلى مشروع هادف في مجال البحث الطبي.



وبالإضافة إلى ذلك، يأملون أن يساعد هذا التبرع في زيادة الوعي بمرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض لا يزال غير معروف إلى حد كبير، ولكنه مدمر مثل أنواع الخرف الأخرى الأكثر انتشارا في العالم.