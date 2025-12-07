كشفت قضية مثيرة للدهشة في شنجهاي بالصين عن نجاح رجل مشرد في خداع عدد من النساء عبر التظاهر بالثراء، وخلال عشرة أيام فقط، تمكن من إقناع خمس نساء بإنفاق أموالهن عليه، بينما كان يتردد على أماكن فاخرة ويشتري ملابس جديدة وهاتفا ذكيا حديثا.

وبدأت تفاصيل القضية حين تقدمت امرأة تدعى ليو تشيان ببلاغ إلى شرطة منطقة بوتو في شنجهاي، أفادت فيه بأن رجلا يبلغ من العمر ستة وثلاثين عاما، يدعى تشين، انتحل صفة صاحب ملهى ليلي واحتال عليها، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

وقالت ليو إنها قضت اليوم السابق تتجول مع تشين، حيث تناولا العشاء معا وزارا عدة أماكن ترفيهية، ووعدها بدفع مبلغ قدره 3500 يوان نقدا.

حقيبة النقود "الوهمية"

وفي صباح اليوم التالي، حضر تشين إلى منزلها وهو يحمل كيسا أسود بلاستيكيا بداخله مبلغ يتراوح بين خمسين وستين ألف يوان، وادعى أن المال يجب وضعه تحت سريرها لاغراض "فنج شوي"، كما وعدها بتوظيفها لاحقا مؤكدا أن المبلغ يكفي لتغطية راتبهما ونفقاتهما.

وعندما احتاجت ليو إلى دفع الإيجار، قررت أخذ جزء من المال، لكنها اكتشفت أن الحقيبة تحتوي على اوراق نقدية غير حقيقية، مع بضع أوراق أصلية فقط في الأعلى والأسفل لخداعها.

ضحايا متعددات وخطة متكررة

وأظهرت تحقيقات الشرطة أن تشين كان يرتاد أماكن فاخرة بشكل متكرر، وكل مرة رفقة امرأة مختلفة، مجبرا ضحاياه على دفع تكاليف الطعام والشراب والفنادق وسيارات الأجرة، وكانت النساء يوافقن بسهولة بعد رؤيته يحمل حزما كبيرة من النقود المزيفة.

كما تبين أن ملابسه الجديدة وهاتفه الذكي تم شراؤهما أيضا من أموال النساء اللواتي خدعهن.

هوية مزيفة ووعود براقة

ولجعل مخططه يبدو حقيقيا، كان تشين يستخدم حسابا منفصلا داخل مجموعات دردشة، منتحلا صفة عميل يعرض "رفقة مجزية"، وبعد انجذاب النساء إليه، كان يعرض أمامهن حزما من النقود المزيفة مختلطة ببعض الأوراق الحقيقية لتبدو حقيقية، وبعد ذلك يخفي النقود ويعدهن بالدفع الكامل لاحقا.

وكشفت الشرطة أن تشين كان ينام في الحدائق العامة عندما لا يجد ضحية جديدة تمول أسلوب حياته، ثم يعاود في الصباح البحث عن هدفه التالي.

اقرأ أيضا:

ثروتهم بمليارات الدولارات.. أغنى 5 مشاهير في العالم خلال 2025

"صاحب الصوت الأكثر تميزا في الليل".. معلومات لا تعرفها عن طائر "التنين الصغير"

واقعة غريبة: عائلة تقرر التبرع "بدماغ والدها" لسبب غير متوقع

7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر

لماذا تقف الطيور على أسلاك الكهرباء دون أن تصعق؟ إليك السر