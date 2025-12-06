مشهد كوميدي.. لن تتوقع ما فعلته قطة مع الركاب خلال رحلة جوية (فيديو)

كيم كارداشيان تستقبل ديسمبر بتحويل منزلها إلى قرية كريسماس خيالية (صور)

أثار موقف طريف على متن إحدى رحلات شركة ساوث ويست إيرلاينز موجة واسعة من الضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تمكنت قطة من الهروب قبل إقلاع الطائرة والتجول بثقة في ممراتها وسط اندهاش الركاب.

وقال موقع نيويورك بوست، إن القطة "المشاغبة" خطفت الأنظار بفضولها الزائد، قبل أن يمسك بها أحد مضيفي الطائرة برفق، ليقوم بشكل عفوي بدمجها في عرض تعليمات السلامة الإجباري.

المشهد غير المعتاد أضفى جوا من المرح على الرحلة المزدحمة.

وخلال اللحظات التي كانت فيها القطة مستلقية بهدوء بين يدي المضيف، التقط أحد الركاب، ويدعى جيسون تومسون، مقطع فيديو للحادثة ونشره عبر إنستجرام، ليتحول بسرعة إلى مادة متداولة حصدت الكثير من التعليقات المرحة من محبي القطط.

قواعد السفر للركاب "ذوي الفراء"

واتضح لاحقا أن القطة كانت بصحبة إحدى الراكبات، إلا أنها تمكنت من الهروب من صندوق النقل دون أن تنتبه صاحبتها.

وتسمح الشركة للمسافرين باصطحاب القطط في الرحلات الداخلية مقابل 125 دولارا لكل اتجاه، بشرط بقائها داخل حاملة معتمدة ومناسبة لوضعها أسفل المقعد.