وزير الإسكان يكشف تفاصيل "أرض الزمالك" والموعد المتوقع لتسوية الأزمة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أرض نادي الزمالك لن تُسحب ولن تُباع.

وقال "الشربيني"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الزمالك "نادي الدولة" وأحد أعمدة الأندية الجماهيرية، مضيفًا أن الوزارة تُقدّر دوره التاريخي وتعمل على حمايته بكل قوة.

وأضاف أن المشكلة بدأت منذ تخصيص الأرض عام 2003، وانتهت المهلة الإضافية وأصبحت النسبة المنفذة أقل من 35%.

وتابع أن لجان الوزارة بدأت إجراءاتها، لكن التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة مكثف للوصول إلى حلول بديلة، مؤكدًا أن الملف يُدار تحت إشراف رئيس الوزراء ويُعرض على مؤسسة الرئاسة لاتخاذ القرار النهائي.

وأشار الشربيني إلى أن الحلول تشمل إما استمرار النادي على نفس الأرض بشروط جديدة أو توفير بديل يليق بمكانة الزمالك.

وقال إن الوزارة حريصة على إنهاء الأزمة في أقل وقت ممكن، مشددًا على أن المدة لن تتجاوز 4 أشهر على الأكثر، لأن الدولة لن تسمح باستمرار الوضع الحالي الذي يضر بالنادي وجماهيره.

وشدد الشربيني على مصر لن تفرط في رمز وطني مثل الزمالك، مؤكدًا أن الدولة ستجد الحل المناسب الذي يحافظ على الأرض والنادي معًا، مهما تطلب الأمر من جهد وتنسيق.