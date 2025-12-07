ابتكرت شركة ThreatLocker المتخصصة في الأمن السيبراني، ومقرها أورلاندو، أسلوبا غير تقليدي لمكافأة موظفيها الأكثر كفاءة وتأثيرا، إذ تهديهم سيارات فاخرة تصل قيمتها إلى 173 ألف دولار خلال حفلها السنوي بمناسبة الأعياد.

وتتلقى الشركة شهريا مئات الأصوات لاختيار الموظف الأكثر دعما في الولايات المتحدة وخارجها، حيث يتم استضافة الموظفين الدوليين لحضور الحفل، وفقا لموقع "businessinsider".

طريقة اختيار الفائزين

تعتمد عملية الاختيار على مزيج من تصويت زملاء العمل وترشيحات المديرين.

كل مدير يصوت لأفضل منجز في فريقه شهريا.

تُجمع أصوات الأداء والتعاون في نهاية العام لتحديد الفائزين النهائيين بالسيارتين.

وسبق للشركة تقديم سيارات كهربائية وأخرى فاخرة مثل بورش باناميرا بقيمة 125 ألف دولار، فيما لم تُعلن عن طراز العام الحالي بعد.

قال الرئيس التنفيذي داني جنكينز إن الشركة تريد الوصول لمرحلة لا تشعر فيها بالضغط بسبب التوظيف المستمر، لذلك تركّز الآن على الاحتفاظ بالموظفين المميزين وبناء بيئة عمل قوية.

رحلة فاخرة للمتأهلين

قبل إعلان الفائزين بالسيارات، تكرم الشركة بين 14 و16 موظفا وصلوا للمرحلة النهائية، وتمنحهم رحلة مجانية وفاخرة مدفوعة الأجر بالكامل.

شملت الرحلات:

رحلة بحرية عبر "رويال كاريبيان" إلى جزر الباهاما.

رحلات إلى نيويورك وبوسطن.

ميزانية إنفاق بقيمة 2500 دولار لكل موظف.

وتضم المجموعة أعضاء من أقسام مختلفة لتعزيز التواصل الداخلي.

مكافآت إضافية

لا تقتصر المكافآت على السيارات والرحلات، ففي حالات العمل لساعات طويلة 18 أو 19 ساعة متواصلة تقدم الشركة مكافآت فورية، مثل مقاعد ملاصقة للملعب في مركز أورلاندو كيا الرياضي، حيث تمتلك الشركة منصة دائمة.

وأوضح أن هذه السياسات عززت من ولاء الموظفين، مشيرا إلى أن جميع الفائزين بالسيارات ما زالوا يعملون في الشركة حتى اليوم وهو دليل على أن أسلوب المكافآت غير التقليدي يحقق أثرا فعليا في بيئة العمل.

اقرأ أيضا:

ثروتهم بمليارات الدولارات.. أغنى 5 مشاهير في العالم خلال 2025

"صاحب الصوت الأكثر تميزا في الليل".. معلومات لا تعرفها عن طائر "التنين الصغير"

واقعة غريبة: عائلة تقرر التبرع "بدماغ والدها" لسبب غير متوقع

7 أشياء لا تضعها في غرفة النوم أبدا.. تجلب النحس والحسد والفقر

لماذا تقف الطيور على أسلاك الكهرباء دون أن تصعق؟ إليك السر