أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أرض نادي الزمالك لم يتقدم عليها أي مستثمر ولا توجد أي ميزة خاصة بها.

وقال الشربيني، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة كانت إدارية بحتة بسبب انخفاض نسبة التنفيذ عن 35%، مضيفًا أن الوزارة تتعامل بذات المعايير مع كل الأراضي المخصصة سواء للأهلي أو الزمالك أو غيرهما.

وأضاف أن الوزارة تُقدر الأندية الجماهيرية وتضع الزمالك في مقدمتها كونه "نادي الدولة".

وتابع قائلاً إن هناك تنسيقًا مكثفًا مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لوضع حلول بديلة، مؤكدًا أن الملف يُدار تحت إشراف رئيس الوزراء وسيُعرض على الرئاسة قريبًا.

وأشار الشربيني إلى أن الحلول قد تكون استمرار النادي على نفس الأرض بشروط جديدة أو تخصيص بديل يليق بمكانته.

وقال إن الوزارة حريصة على إنهاء الأزمة في أقرب وقت، مشددًا على أن أي حل لن يتجاوز بضعة أشهر، لأن الدولة لن تسمح باستمرار شعور الجماهير الزملكاوية بالظلم.

وشدد الشربيني على أن الدولة تقف في ضهر كل الأندية الشعبية، مؤكدًا أن الزمالك رمز لا يُمس، وأن الحل القادم سيكون عادلًا وسريعًا، وسيُفرح ملايين الجماهير البيضاء.