ثروتهم بمليارات الدولارات.. أغنى 5 مشاهير في العالم خلال 2025

لم يكتفي المشاهير الأغنياء حول العالم بالاعتماد على مصدر رزق واحد لزيادة ثروتهم، بل تنوعت استثماراتهم في قطاعات متعددة للحصول على المزيد من الأموال.

وفيما يلي، نرصد لكم أغنى مشاهير حول العالم خلال 2025، وفقا لـ "indianexpress".

ستيفن سبيلبرغ

يعتبر من أثرياء العالم، حيث تصل ثروة المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرغ حوالي 5.3 مليار دولار.

جورج لوكاس

يبلغ صافي ثروة المنتج والمخرج الأمريكي جورج لوكاس 5.1 مليار دولار، وقد حقق جزءا ضخما من ثروته من خلال بيع شركة لوكاس فيلم.

مايكل جوردان

تقدر ثروة رجل الأعمال الأمريكي مايكل جوردان حاليا بحوالي 3.5 مليار دولار، وقد بناها من حقوق الملكية لشركة نايكي، إلى جانب استثماراته في الإعلانات.

أوبرا وينفري

تصل ثروة الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري حوالي 3 مليار دولار، وهذه الثروة نتاج العمل كإعلامية ومنتجة ومجال العقارات.

فينسنت ماكماهون

تبلغ ثروة المصارع الأمريكي المحترف فينسنت ماكماهون حوالي 3 مليار دولار، نتيجة دوره المالي البارز في تأسيس مجموعة TKO القابضة الرائدة في مجال الرياضة والترفيه.