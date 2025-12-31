موكب زفاف يتحول لمشهد خطير على الطريق.. والداخلية تتحرك | فيديو

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قيام قائدي سيارتين بأداء حركات استعراضية على أحد الطرق في أسيوط، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بهذا الشأن، وتمكنت الجهات المختصة من تحديد وضبط السيارتين الظاهرتين في الفيديو، وقائديهما، وهما مقيمان بمحافظة أسيوط.

وعند مواجهتهما، اعترف قائدا السيارتين بارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، أثناء احتفالهما بحفل زفاف أحد أصدقائهما. وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائديهما.

