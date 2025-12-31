قرار صادم من كاف ضد قائد بوركينا فاسو بسبب مباراة الجزائر

أعلن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» قرر توقيع غرامة مالية على برتراند تراوري، قائد منتخب بوركينا فاسو، على خلفية تصريحاته ضد حكم مباراة الجزائر، التي أُقيمت ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان تراوري قد انتقد الأداء التحكيمي عقب مواجهة الجزائر، مؤكدًا في تصريحات لشبكة «بي إن سبورتس» أن التحكيم أضر بالمباراة، معتبرًا أن كرة القدم الأفريقية تستحق مستوى أفضل، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده خسر بهدف دون رد من ركلة جزاء، في الوقت الذي رأى فيه أنه كان من المفترض احتساب ركلة جزاء لصالحه في بداية اللقاء.

وأوضح الاتحاد البوركينابي، في بيان رسمي عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي قررت توقيع غرامة تأديبية على اللاعب بسبب التصريحات التي أدلى بها عقب المباراة.

وأضاف البيان أنه، رغم اعتذار برتراند تراوري وتعبيره عن أسفه أمام المفوضية المختصة، قرر «كاف» فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار، معتبرًا أن بعض العبارات التي وردت في المقابلة التلفزيونية بعد اللقاء حملت إساءة.

واختتم الاتحاد البوركينابي بيانه بالتأكيد على احترامه لقرار «كاف»، مشددًا في الوقت ذاته على أن هذه الواقعة لا تمس التزام أو احترافية برتراند تراوري، ولا تقلل من حرصه الكامل على الدفاع عن ألوان منتخب بلاده ومساندة زملائه من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال البطولة.