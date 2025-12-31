أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، تأييدها ودعمها الكامل للقرار الذي أصدرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فاعلية أو مناسبة اجتماعية تخص من يطلق عليهم مشاهير "السوشيال ميديا" والتيك توكرز، انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تعلي قيمة الإبداع الحقيقي والفن الرصين والخطاب الاجتماعي والثقافي المبني على أسس من الجدية والاحترام والتقدير لمنظومة القيم الأصيلة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك جاء اتساقا مع مواقفها الراسخة لدعم المنتج الفني والثقافي والإعلامي الجاد والهادف والمؤثر إيجابا في وجدان المصريين، ورفضها محاولات البعض التطفل على المشهد الإعلامي بأساليب تتسم بالإسفاف والابتذال، بما يضر منظومة القيم، ويصدر لفئات من المجتمع صورة سلبية حول رسالة الإعلام ووسائل السوشيال ميديا بوصفها مجالا مفتوحا لوهم الشهرة الزائفة.

وقررت الوطنية للإعلام، دعم قرار الشركة المتحدة بحظر تناول الفاعليات أو الأحداث أو القضايا التي تخص مدعي الشهرة على السوشيال ميديا والبلوجرز والتيك توكرز بجميع الوسائط الخاصة بالهيئة من قنوات وإذاعات ومجلة الإذاعة والتلفزيون والموقع الإلكتروني للهيئة ، لأن رسالة الإعلام الجاد تهدف دائما للارتقاء بالوعي، وتقديم كل ما هو مفيد وجديد وإبداعي بطريقة رصينة منضبطة.

وأهابت الهيئة الوطنية للإعلام، بجميع العاملين في الميديا الجادة الرصينة مرئية ومسموعة ومقروءة التضامن في هذا الصدد إعلاء للقيم المصرية الأصيلة ونشر الفكر والفن والحوار الهادف في المجتمع، بما يحفظ بلادنا ويحمي شعبنا من كل سوء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح