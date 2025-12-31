إعلان

"الوطنية للإعلام" تؤيد قرار منع تغطية نشاطات "السوشيال ميديا" و"التيك توكرز"

كتب : أحمد العش

04:28 م 31/12/2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، تأييدها ودعمها الكامل للقرار الذي أصدرته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعدم متابعة أو تغطية أي نشاط أو فاعلية أو مناسبة اجتماعية تخص من يطلق عليهم مشاهير "السوشيال ميديا" والتيك توكرز، انطلاقا من الثوابت الوطنية التي تعلي قيمة الإبداع الحقيقي والفن الرصين والخطاب الاجتماعي والثقافي المبني على أسس من الجدية والاحترام والتقدير لمنظومة القيم الأصيلة.

وأوضحت الهيئة، أن ذلك جاء اتساقا مع مواقفها الراسخة لدعم المنتج الفني والثقافي والإعلامي الجاد والهادف والمؤثر إيجابا في وجدان المصريين، ورفضها محاولات البعض التطفل على المشهد الإعلامي بأساليب تتسم بالإسفاف والابتذال، بما يضر منظومة القيم، ويصدر لفئات من المجتمع صورة سلبية حول رسالة الإعلام ووسائل السوشيال ميديا بوصفها مجالا مفتوحا لوهم الشهرة الزائفة.

وقررت الوطنية للإعلام، دعم قرار الشركة المتحدة بحظر تناول الفاعليات أو الأحداث أو القضايا التي تخص مدعي الشهرة على السوشيال ميديا والبلوجرز والتيك توكرز بجميع الوسائط الخاصة بالهيئة من قنوات وإذاعات ومجلة الإذاعة والتلفزيون والموقع الإلكتروني للهيئة ، لأن رسالة الإعلام الجاد تهدف دائما للارتقاء بالوعي، وتقديم كل ما هو مفيد وجديد وإبداعي بطريقة رصينة منضبطة.

وأهابت الهيئة الوطنية للإعلام، بجميع العاملين في الميديا الجادة الرصينة مرئية ومسموعة ومقروءة التضامن في هذا الصدد إعلاء للقيم المصرية الأصيلة ونشر الفكر والفن والحوار الهادف في المجتمع، بما يحفظ بلادنا ويحمي شعبنا من كل سوء.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يستقبل القائد العام للقوات المسلحة

"الإفتاء": لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم

حالة الطقس.. الأرصاد تحذر من الأمطار ونشاط رياح

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة الوطنية للإعلام السوشيال ميديا التيك توكرز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"