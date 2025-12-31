كفن جماعي لـ 20 فتاة وزوج يذبح أسرته.. 2025 عام الوجع في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية خلال عام 2025 سلسلة من الحوادث المأساوية التي هزّت الرأي العام، وتحوّلت إلى قضايا رأي عام بسبب حجم الخسائر الإنسانية وما حملته من صدمات اجتماعية متتالية، وفيما يلي أبرز هذه الوقائع:

فاجعة كفر السنابسة.. 20 فتاة والسائق لقوا حتفهم في حادث واحد

في أواخر يونيو 2025، استيقظت قرية كفر السنابسة على واحدة من أسوأ المآسي في تاريخها، بعد مصرع 20 فتاة من أبنائهم وبرفقتهم سائق السيارة في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي أثناء توجههم إلى أعمالهم، الحادث الذي أحزن جميع المصريين وفتح ملف خطورة الطريق الإقليمي وتكرار الحوادث عليه، والذي تلاه غلق أجزاء كبيرة منه لا زالت خاضعة للصيانة.

طرح النهر.. عندما غمرت المياه بيوت الأهالي وأراضيهم في أشمون

خلال صيف 2025، عاشت قرى طرح النهر بالمنوفية أيامًا قاسية بعد ارتفاع منسوب المياه وغرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية، والمشهد الإنساني الأصعب للأهالي وهم يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم، وسرعان من هرولت الجمعيات الخيرية والإغاثية لدعم منكوبي الواقعة، وتقديم دعم مادي وغذائي.

جريمة زنارة بتلا.. نهاية مأساوية لأسرة كاملة

في واحدة من أكثر القضايا صدمة، شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا جريمة بشعة، في التاسع من نوفمبر الماضي، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته وطفله الرضيع عقب عودته من السعودية، وتركهم غارقين في دمائهم على سريرهم، مواقع التواصل قبل القبض عليه، حيث انتظر قدوم الشرطة للمكان، وسببت الواقعة خلّفت حالة ذهول مجتمعي واسع، وفتحت نقاشًا حادًا حول العنف الأسري والاضطرابات النفسية.

جريمة ميت برة.. زوج ينهي حياة زوجته بعد 4 أشهر زواج فقط

في مطلع ديسمبر، هزت جريمة بشعة قرية ميت برة بمركز قويسنا، بعد العثور على سيدة مقتولة داخل منزل الزوجية، التحقيقات كشفت عن تعرضها لاعتداء عنيف على يد زوجها وضرب مبرح أفضى لموتها، وجرى حبس الزوج على ذمة القضية قبل إحالته للمحاكمة الجنائية في 18 يناير المقبل، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل القرية وخارجها.

مأساة طريق أشمون.. 5 ضحايا لقوا حتفهم في حادث آليم

في أواخر ديسمبر 2025، وقع حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية أسفل كوبري الراست لسيارة انطلقت من مركز أشمون، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بميكروباص يقل عمالة شابة، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، مما أحزن 3 قرى بالمحافظة.