إعلان

كفن جماعي لـ 20 فتاة وزوج يذبح أسرته.. 2025 عام الوجع في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

03:37 م 31/12/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أثناء تشييع جثمان أحد ضحايا اشمون بحادث الصحراوي
  • عرض 13 صورة
    الأهالي يتنقلون بالمراكب بين منازلهم بالمنوفية
  • عرض 13 صورة
    إحدى ضحايا حادث وادي النطرون
  • عرض 13 صورة
    الفيضان يغمر أراضي طرح النهر بأشمون
  • عرض 13 صورة
    جريمة قتل زنارة بمركز تلا
  • عرض 13 صورة
    الزوجين من حفل الزفاف
  • عرض 13 صورة
    صورة من حفل زفاف عروس تلا قبل مقتلها مع طفلها
  • عرض 13 صورة
    صلاة الجنازة على ضحايا الصحراوي
  • عرض 13 صورة
    ضحية حادث اشمون على الطريق الصحراوي
  • عرض 13 صورة
    عروسة ميت برة بالمنوفية
  • عرض 13 صورة
    ضحايا حادث الطريق الصحراوي بأشمون
  • عرض 13 صورة
    نعوش تنتظر جثامين فتيات كفر السنابسة لدفنهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت محافظة المنوفية خلال عام 2025 سلسلة من الحوادث المأساوية التي هزّت الرأي العام، وتحوّلت إلى قضايا رأي عام بسبب حجم الخسائر الإنسانية وما حملته من صدمات اجتماعية متتالية، وفيما يلي أبرز هذه الوقائع:

فاجعة كفر السنابسة.. 20 فتاة والسائق لقوا حتفهم في حادث واحد

في أواخر يونيو 2025، استيقظت قرية كفر السنابسة على واحدة من أسوأ المآسي في تاريخها، بعد مصرع 20 فتاة من أبنائهم وبرفقتهم سائق السيارة في حادث تصادم مروع على الطريق الإقليمي أثناء توجههم إلى أعمالهم، الحادث الذي أحزن جميع المصريين وفتح ملف خطورة الطريق الإقليمي وتكرار الحوادث عليه، والذي تلاه غلق أجزاء كبيرة منه لا زالت خاضعة للصيانة.

طرح النهر.. عندما غمرت المياه بيوت الأهالي وأراضيهم في أشمون

خلال صيف 2025، عاشت قرى طرح النهر بالمنوفية أيامًا قاسية بعد ارتفاع منسوب المياه وغرق عشرات المنازل والأراضي الزراعية، والمشهد الإنساني الأصعب للأهالي وهم يحاولون إنقاذ ممتلكاتهم، وسرعان من هرولت الجمعيات الخيرية والإغاثية لدعم منكوبي الواقعة، وتقديم دعم مادي وغذائي.

جريمة زنارة بتلا.. نهاية مأساوية لأسرة كاملة

في واحدة من أكثر القضايا صدمة، شهدت قرية زنارة التابعة لمركز تلا جريمة بشعة، في التاسع من نوفمبر الماضي، بعدما أقدم شاب على قتل زوجته وطفله الرضيع عقب عودته من السعودية، وتركهم غارقين في دمائهم على سريرهم، مواقع التواصل قبل القبض عليه، حيث انتظر قدوم الشرطة للمكان، وسببت الواقعة خلّفت حالة ذهول مجتمعي واسع، وفتحت نقاشًا حادًا حول العنف الأسري والاضطرابات النفسية.

جريمة ميت برة.. زوج ينهي حياة زوجته بعد 4 أشهر زواج فقط

في مطلع ديسمبر، هزت جريمة بشعة قرية ميت برة بمركز قويسنا، بعد العثور على سيدة مقتولة داخل منزل الزوجية، التحقيقات كشفت عن تعرضها لاعتداء عنيف على يد زوجها وضرب مبرح أفضى لموتها، وجرى حبس الزوج على ذمة القضية قبل إحالته للمحاكمة الجنائية في 18 يناير المقبل، في واقعة أثارت صدمة واسعة داخل القرية وخارجها.

مأساة طريق أشمون.. 5 ضحايا لقوا حتفهم في حادث آليم

في أواخر ديسمبر 2025، وقع حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية أسفل كوبري الراست لسيارة انطلقت من مركز أشمون، إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بميكروباص يقل عمالة شابة، ما أسفر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة آخرين، مما أحزن 3 قرى بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المنوفية كفن جماعي زوج يذبح أسرته فاجعة كفر السنابسة طرح النهر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"