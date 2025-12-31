إعلان

أكسيوس: ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضد حماس إذا لم تنزع سلاحها

كتب : محمد جعفر

04:31 م 31/12/2025

نتنياهو و ترامب

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين إن نتنياهو وافق في اجتماعه مع ترامب الاثنين الماضي بمنتجع مارالاجو بولاية فلوريدا الأمريكية، على الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الموقع إلى أن ترامب أكد لنتنياهو أنه إذا فشلت حماس في احترام الاتفاق ولم تبدأ في نزع سلاحها، فإنه سيسمح لإسرائيل بالقيام بعمل عسكري ضد الجماعة، بحسب المسؤولين.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن "نتنياهو كان متشككا للغاية بشأن غزة خلال الاجتماع، لكنه أعطانا مجالا للمضي قدما نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار".

وأفاد أكسيوس أنه من المتوقع أن يعلن ترامب في يناير المقبل عن الانتقال إلى المرحلة الثانية، وإنشاء مجلس السلام في غزة والحكومة التكنوقراطية الفلسطينية الجديدة، كما يُتوقع أن يعقد الاجتماع الأول لمجلس السلام في غزة برئاسة ترامب خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي دافوس 2026.

