تحرك داخل منصة "إكس" بشأن زيادة أرباح صناع المحتوى.. ما علاقة يوتيوب؟

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك منصة "إكس"، على منشور لأحد المستخدمين دعا فيه المنصة إلى زيادة العوائد المادية لصناع المحتوى بشكل كبير، ملمحا إلى إمكانية رفع المدفوعات إلى مستويات قد تتجاوز ما يقدمه "يوتيوب"، في خطوة قد تعيد رسم خريطة المنافسة بين منصات الفيديو وصناعة المحتوى الرقمي.

رد مباشر من ماسك

وجاء تعليق ماسك ردا على دعوة أحد المستخدمين، الذي رأى أن المنصات التي تقدم عوائد أعلى ستكون الأقدر على الاحتفاظ بالمحتوى الموثوق، في وقت تلتهم فيه نماذج الذكاء الاصطناعي جزءا كبيرا من محتوى الإنترنت.

وقال ماسك في تعليقه: "حسنا، فلنفعلها، لكن مع تطبيق صارم لمنع التلاعب بالنظام"، موجها حديثه إلى رئيس المنتجات في منصة "إكس"، نيكيتا بير.

مكافحة الاحتيال شرط أساسي

من جانبه، رد نيكيتا بير سريعا مؤكدا أن العمل جارٍ بالفعل، مشيرا إلى أن المنصة تمتلك آلية جديدة من شأنها القضاء على نحو 99% من عمليات الاحتيال المرتبطة بتحقيق الأرباح على المنصة.

تفاعل واسع بين صناع المحتوى

تصريحات ماسك أثارت تفاعلا واسعا، خاصة بين صناع المحتوى والصحفيين المستقلين، بحسب تقرير نشره موقع "WIONews" .

هل تغير "إكس" قواعد اللعبة؟

ويرى عدد من المستخدمين أن رفع مدفوعات صناع المحتوى قد يشكل نقطة تحول حقيقية في سوق المنصات الرقمية، مؤكدين أن العائد المادي سيظل العامل الحاسم في جذب المحتوى الجاد والموثوق، خاصة مع تصاعد اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي على المحتوى المنشور سابقا.

وفي حال مضت منصة "إكس" قدما في هذه الخطوة، فقد تدخل في منافسة مباشرة مع "يوتيوب" على صناع المحتوى، في وقت تسعى فيه المنصات الكبرى للحفاظ على جاذبيتها وسط تحولات متسارعة في اقتصاد الإنترنت وصناعة الإبداع الرقمي.