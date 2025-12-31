شهد عام 2025 سلسلة من القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام في مصر، وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي، لاعتبار عدد منها يتعلق بمشاهير من الأوساط الفنية والرياضية والاجتماعية.

وتنوعت القضايا بين جرائم قتل مروعة، واعتداءات هزت المجتمع، ووقائع احتيال وانتهاكات أثارت غضب المواطنين.

وجعلت تلك القضايا من ساحات المحاكم ومواقع التواصل الاجتماعي مسرحًا لمتابعة يومية وتفاعل من المواطنين بشان ما آلت إليه تلك الوقائع.

وفي تقرير "حصاد 2025"، نرصد أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام على مدار العام:

إبطال انتخابات النواب

خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، تصدرت انتخابات مجلس النواب اهتمامات الرأي العام، ومع انطلاق المرحلة الأولى من الانتخابات شهدت بعض اللجان عدد من المخالفات التي أثرت على سلامة وحسن سير عملية الاقتراع.

الوضع دفع عدد من المرشحين للتقدم بطعون قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وبجلسة 30 نوفمبر الماضي، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول 26 طعناً موزعاً على 9 محافظات، في نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بينما رفضت المحكمة 100 طعن آخر.

وقررت المحكمة إبطال النتائج في 26 دائرة انتخابية جديدة، تضاف إلى 19 دائرة انتخابية سابقة كانت قد قررت اللجنة العليا للانتخابات إبطال نتائج الانتخابات فيها.

الطفل ياسين

واحدة من أشهر القضايا أيضًا التي جرت أحداثها في 2025 هي قضية "الطفل ياسين"، التي قضت فيها محكمة جنايات دمنهور بمحافظة البحيرة -في 30 أبريل الماضي- ، بمعاقبة المعتدي على الطفل ياسين الشهير إعلاميا بـ"طالب دمنهور" بالسجن المؤبد 25 عاما.

وكانت محافظة البحيرة شهدت حالة من الغضب الشديد، بعد انتشار تفاصيل حول تعرض أحد الأشخاص في إحدى المدارس الخاصة للغات بمدينة دمنهور، والذي قارب على الثمانين من عمره لطفل صغير وهتك عرضه مرارا داخل دورة المياه بمساعدة إحدى العاملات في فبراير عام 2024.

فقام ولي أمر الصغير بإبلاغ النيابة العامة، التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات، في حين دشن أولياء أمور ومواطنون حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع الطفل وأسرته تحت عنوان: "حق ياسين لازم يرجع".

محاكمة أحمد فتوح

واقعة أخرى تصدرت الرأي العام خلال 2024/2025، وهي الخاصة باللاعب "أحمد فتوح" المتهم بقتل أحمد الشبكي 55 سنة، بمدينة العلمين الجديدة، بسبب قيادته لسيارته بسرعة تتجاوز ال 120 كيلو في الساعة، وهو تحت تأثير المخدرات في فجر يوم 14 أغسطس الماضي.

ففي نوفمبر 2024، أحالت النيابة العامة أحمد فتوح للمحاكمة الجنائية في قضية تعاطي المخدرات وقيادة مركبة تحت تأثير المخدرات، بعد أن تبين وجود مخدر الحشيش في تحاليل الفحص، وهو ما ترتب عليه حادث سير ومقتل أحد الأشخاص.

وبتاريخ 16 نوفمبر 2024 حكمت محكمة جنايات مدينة مرسى مطروح، على "فتوح" لاعب نادي الزمالك بالحبس سنة، مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإثبات ترك الدعوى المدنية.

جاء ذلك بالتهمة الموجهة إلى اللاعب المتهم بقتل أحمد الشبكي 55 سنة، بمدينة العلمين الجديدة، بسبب قيادته لسيارته بسرعة تتجاوز ال 120 كيلو في الساعة، وهو تحت تأثير المخدرات في فجر يوم 14 أغسطس الماضي.

وبجلسة 9 فبراير 2025، أيدت محكمة استئناف مدينة مرسي مطروح في مصر، الحكم الصادر على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أحمد فتوح، بتعاطيه المخدرات "الحشيش"، وألزمته بدفع المصاريف الجنائية.

سارة خليفة – قضية المخدرات الكبرى

وخلال الأشهر الماضية، برزت قضية المخدرات الكبرى المتهم فيها سارة خليفة و27 متهما آخرين بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وتشير تحقيقات النيابة العامة في الواقعة إلى أن المتهمين كونوا عصابة منظمة قامت باستيراد المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات، وتوزيع الأدوار بينهم ما بين الجلب والتصنيع والترويج، كما اتخذوا من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المخدرات، حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه أكثر من 750 كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمواد الخام.

وفي جلسة 24 ديسمبر 2025، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية لاستكمال مرافعات الدفاع إلى جلسة 8 يناير 2026.

أسورة المتحف المصري

واحدة من أبرز القضايا التي جرى تداولها العام الجاري، هي المتعلقة بسرقة أسورة من المتحف المصري، حيث كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختفاء أسورة ذهبية أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، عقب بلاغ رسمي من وكيل المتحف وأخصائي ترميم.

وتبين من التحريات أن وراء الواقعة أخصائية ترميم بالمتحف المصري، حيث استغلت وجودها في عملها، وقامت بسرقة الأسورة بأسلوب المغافلة، وكشفت التحريات أنها تواصلت مع أحد معارفها، صاحب محل فضيات في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، والذي باعها لمالك ورشة ذهب بمنطقة الصاغة مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن يقوم الأخير ببيعها لعامل بمسبك ذهب بمبلغ 194 ألف جنيه، حيث جرى صهرها ضمن مصوغات أخرى وإعادة تشكيلها.

وبجلسة 31 ديسمبر قضت المحكمة المختصة بمعاقبة إخصائية ترميم ومالك محل مصوغات بالسجن المشدد 15 سنة، كما قضت بتغريم المتهمين الثالث والرابع مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهما، مع إخلاء سبيلهما عقب سداد الغرامة المالية.

رمضان صبحي- قضية التزوير

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الرأي العام، ليس فقط لارتباطها بلاعب كرة القدم، بل أيضًا لما تضمنته من اتهامات صريحة بتزوير مستندات رسمية، وهو ما دفع وسائل الإعلام ومتابعي الرياضة لمتابعة جلساتها منذ بدايتها حتى النطق بالحكم.

وقد شهدت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة في 30 ديسمبر، صدور حكم نهائي في قضية تزوير محررات رسمية المتهم فيها لاعب كرة القدم رمضان صبحي و3 آخرين، بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية بتهم تزوير أوراق امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق في منطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

الحكم الصادر قضى بحبس رمضان صبحي لمدة سنة مع الشغل، كما نُطق بالسجن لمدة سنة مع الشغل على المتهم الثاني الذي أدى الامتحان نيابة عنه، بينما قُضي بالبراءة على المتهم الثالث، وحُكم بالسجن 10 سنوات على المتهم الرابع الهارب غيابيًا.