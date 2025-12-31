أغرب مسابقات تُقام في العالم.. لن تصدق ما يحدث

شهد عام 2025 عودة قوية لنقشة جلد النمر "التايجر" إلى واجهة الموضة، لتصبح خيارا حقيقيا ومتميزا للنجمات اللاتي تألقن بإطلالات جريئة.

هيفاء وهبي

تألقت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة ولافتة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة انسيابية، تميز بنقشة تايجر من جلد النمر.

ونسقت هيفاء اللوك مع إكسسوارات فضية ناعمة، ومكياج قوي ركز على العيون، إلى جانب شعر منسدل زاد من الإطلالة.

مي عمر

ظهرت مي عمر بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا طويلا بقصة انسيابية، مزينا بنقشة جلد النمر، واكتملت اللوك بنظارة شمسية كبيرة باللون الأبيض وسماعة، مع شعر منسدل على الكتفين، ليعكس المناظر الطبيعية والمغامرات والفخامة في آن واحد.

رانيا يوسف

لفتت رانيا يوسف الأنظار بإطلالة جريئة، بنقشة التايجر، من قماش الشيفون، ونسقت رانيا الإطلالة مع مكياج ركز على إبراز ملامحها، إلى جانب تسريحة شعر "كيرلي".

ليلي ألين

تألقت ليلي ألين بإطلالة أنيقة ارتدت فستان ماكسي ضيق يبرز قوامها، مزين بنقشة جلد النمر باللونين الذهبي والأسود، بحسب موقع "womanandhome".

تميز الفستان الطويل ذو الأشرطة بفتحة صدر منخفضة، أبرزت عقدها الفضي الأنيق. رفعت ليلي شعرها الأشقر واختارت مكياجا برونزيا مشرقا.

روز بيرن

ارتدت روز بيرن فستان مطبوع بنقشة جلد النمر، تميز الفستان الطويل بأنه بدون حمالات بنقشة جلد النمر اللامعة باللونين الأسود والأخضر.

ونسقت معه صندلا أسود بكعب عال، وصففت شعرها القصيرعلى شكل تموجات ويفي.

آشلي روب

ارتدت آشلي روبرتس في فبراير 2025 قميصا رماديا بنقشة جلد الثعبان مع بنطلون، وحافظت على دفئها بارتداء معطف رمادي اللون، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد سوداء ونظارة شمسية.