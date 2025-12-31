رسمياً.. بني سويف تُقسم المناطق السكنية وتحدد الحد الأدنى للإيجارات

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تقسيم المناطق السكنية وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلقة بالقيمة القانونية للإيجارات للأماكن المؤجرة، وذلك عقب وضع ضوابط دقيقة للتقسيم حسب القيمة الإيجارية، مع مراعاة الموقع الجغرافي، وطبيعة البناء، ووسائل المرافق المتاحة من مياه وكهرباء وغاز، إضافة إلى شبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.

وأكد مصدر مسؤول بالوحدة المحلية، أنه جرى تقسيم المناطق السكنية بمركز ومدينة بني سويف إلى 3 فئات: المناطق المتميزة وتشمل كورنيش النيل وبني سويف الجديدة، وتصل فيها القيمة الإيجارية السنوية إلى أعلى مستوياتها، والمتوسطة: تشمل مناطق المرماح والرمد، و القيمة الإيجارية فيها متوسطة، و الإقتصادية: تشمل الغمراوي وعزبة بلبل، وهي الأقل قيمة من الناحية الإيجارية.

و أشار إلى أن الحد الأدنى للإيجارات طبقًا للفئة: المناطق المتميزة الحد الأدنى لها 1000 جنيه، و المتوسطة 400 جنيه، والإقتصادية 250 جنيها.

وقال المصدر إن هذه الضوابط تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتوفير قاعدة قانونية واضحة لتنظيم عملية الإيجار في جميع أنحاء مدينة ومركز بني سويف.