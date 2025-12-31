شطة يتوقع: مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

توقع عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأهل منتخبَي مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

وقال شطة في حواره ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة ON E: «أتوقع وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا».

وأضاف: "السنغال أيضًا منتخب كبير بإمكانه الوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة".

وتابع شطة: "منتخب مصر يقدم مستويات جيدة في البطولة، وحسام حسن يقدم أفضل أداء مع المنتخب الوطني، حيث لم يخسر أي مباراة رسمية مع مصر، وهذا إنجاز كبير".