كأس الأمم الأفريقية

السودان

- -
18:00

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
18:00

الجزائر

كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

كأس الأمم الأفريقية

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

كأس رابطة الأندية

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
17:25

الاتحاد

الدوري السعودي

الخلود

- -
19:30

الهلال

الدوري السعودي

الشباب

- -
19:30

القادسية

جميع المباريات

شطة يتوقع: مصر والمغرب في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : مصراوي

03:32 م 31/12/2025

مران منتخب مصر

توقع عبدالمنعم شطة، نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني الأسبق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تأهل منتخبَي مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في المغرب.

وقال شطة في حواره ببرنامج "الكلاسيكو" على قناة ON E: «أتوقع وصول مصر والمغرب إلى نهائي كأس أمم إفريقيا».

وأضاف: "السنغال أيضًا منتخب كبير بإمكانه الوصول إلى المراحل المتقدمة في البطولة".

وتابع شطة: "منتخب مصر يقدم مستويات جيدة في البطولة، وحسام حسن يقدم أفضل أداء مع المنتخب الوطني، حيث لم يخسر أي مباراة رسمية مع مصر، وهذا إنجاز كبير".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر نهائي كأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية مصر المغرب

جميع المباريات

