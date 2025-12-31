فرجاني ساسي: "أتابع الأجواء في مصر والزمالك في قلبي"

تحدث التونسي فرجاني ساسي، لاعب الغرافة القطري الحالي والزمالك السابق، عن علاقته بالقلعة البيضاء والكرة المصرية.

وقال فرجاني ساسي، في تصريحات عبر قناة أون سبورت، بعد تأهل تونس إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية 2025: "حققنا هدفنا بالتأهل، كنا حابين نقدم مباراة كبيرة ونفوز، لم نحقق الانتصار لكننا حققنا الهدف، ونحاول أن نصلح من الأخطاء ونبني عليها".

وأضاف: "الوصول للمباراة رقم 100 مع منتخب تونس، شرف لي وكنت أريد تحقيق الفوز في هذه المناسبة، لكن الحمدلله على التأهل".

واختتم ساسي: "أتابع الأجواء في مصر، كل شيء أتابعه، الزمالك في قلبي، دائما الزمالك في قلبي".

