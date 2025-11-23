أغرب 5 أماكن على الأرض.. صور تجعلك تصدق أنك في كوكب آخر

10 صور لأماكن تبدو من كوكب آخر.. لكنها على الأرض

نحن نعيش في عالم مليء بغرابته، من تصورات الخيال بين التضاريس الغريبة و وغيراها من الأماكن المختلفة، التي تحاكي الكواكب البعيدة وتبهر أنظار كل من يراها.

إليك في التقرير التالي أغرب 5 أماكن موجودة على الأرض وفقًا لما جاء في موقعي"Time Out Worldwide" و"space".

1- المنبسطات الملحية في سالار دي أويوني بوليفيا

سالار دي أويوني هو أكبر منبسط ملحي في العالم، يمتد على آلاف الكيلومترات ويشكل سطحًا أبيضًا نقيًا بحيث يبدو وكأنك تمشي على مرايا عملاقة.

عندما تتراكم عليه طبقة ضئيلة من المياه بعد أمطار، يتحول المكان إلى مرآة مذهلة تعكس السماء والسحب، فتبدو وكأنك في الفضاء.

2- وادي رم بالأردن

يمتاز وادي رم بصخوره الحمراء العملاقة وكثبانه الرملية التي تعكس ضوء الشمس بطريقة تشبه المناظر على سطح المريخ، لذلك يعرف أحيانًا بـ"صحراء المريخ على الأرض".

3- ينبوع جراند بريزمايتك

أكبر ينبوع حراري في الولايات المتحدة، ويشتهر بحلقات لونية زاهية تمتد من مركزه نحو الأطراف الأزرق في الوسط، يليه الأخضر، ثم الأصفر والبرتقالي.

4- الكهوف المضيئة بدودة التوهج

توجد هذه الكهوف في نيوزيلندا وفي هذه الكهوف، تحيط آلاف من ديدان التوهج التي تنير السقف بكأنها نجوم في سماء ليلية، ما يمنح المكان مظهرًا سحريًا لا يُصدق.

5- الجبال المبنية من طبقات الألوان

تبدو جبال دانكسيا تشانغيي في مقاطعة جانسو بالصين وكأنها لوحة فنية محكمة الألوان، تكون مكونة من عدة شرائط حمراء وبرتقالية وذهبية ترسم مظهرًا خلابًا.