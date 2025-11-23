فندق مصنوع بالكامل من الثلج.. 10 صور صادمة

10 صور لأماكن تبدو من كوكب آخر.. لكنها على الأرض

أغرب 5 أماكن على الأرض.. صور تجعلك تصدق أنك في كوكب آخر

فندق Icehotel الواقع في قرية يوكاسيارفي شمال السويد يعد واحدًا من أكثر المعالم السياحية استثنائية في العالم، إذ يقع على بعد قرابة 200 كيلومتر شمال الدائرة القطبية، ويستمد جليده من نهر تورنه المجاور.

ووفق ما جاء في موقعي "Visit Sweden" و"Icehotel"، يُعاد بناء الفندق كل شتاء بين ديسمبر وأبريل باستخدام كتل ضخمة من الثلج والجليد.

وتشكل الجدران والكراسي وكل تفاصيل المكان منحوتات فنية بحد ذاتها، يبتكرها فنانون عالميون ضمن أجنحة "Art Suites" التي تختلف تصاميمها سنويًا.

إقامة باردة طوال العام

وبجانب النسخة الموسمية، يوجد Icehotel 365 الذي يعمل على مدار السنة، ويحافظ على درجة حرارة تصل إلى 5 درجات تحت الصفر بفضل نظام تبريد يعتمد على الطاقة الشمسية.

يضم الجناح الدائم غرفًا فاخرة تحتوي على ساونا وحمامات خاصة، إضافة إلى صالة فنية جليدية وبار كامل من الجليد.

الإقامة داخل الفندق

تبلغ حرارة غرف الجليد حوالي 5 درجات مئوية تحت الصفر، ويحصل الضيوف على أكياس نوم حرارية تتحمل درجات منخفضة جدًا، مع أغطية من فرو الغزلان تمنح دفئًا إضافيًا، كما يوفر الفندق مرافق دافئة تشمل مناطق تغيير الملابس والحمامات والساونا.

التصميم والفن

يمثل الفندق منصة فنية مفتوحة للنحت على الجليد، ويشارك في تصميمه فنانون من دول مختلفة، ويتميز أحد الأجنحة بتوقيع الأمير كارل فيليب بعنوان "Midsummer Night’s Dream" بزخارفه النباتية المتجمدة، كما الفندق قاعة احتفالات جليدية تُستخدم لإقامة حفلات الزفاف والفعاليات الخاصة.

الأنشطة والفعاليات

يقدم الفندق تجربة متكاملة تشمل رحلات لمشاهدة الشفق القطبي، وركوب زلاجات الكلاب، واستكشاف الطبيعة القطبية.