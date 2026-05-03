إعلان

بعد التصالح.. قرار جديد من النيابة بشأن المتهمين في مشاجرة "عريس زفة دهشور"

كتب : صابر المحلاوي

12:56 م 03/05/2026 تعديل في 01:07 م

مشاجرة عريس زفة دهشور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة المشاجرة التي نشبت بين شاب وأحد موكب زفاف بطريق دهشور بمنطقة الشيخ زايد، والمعروفة بـ"عريس زفة دهشور"، وذلك عقب تقديم الطرفين مذكرة صلح رسمية أمام جهات التحقيق.

تفاصيل مشاجرة "زفة الشيخ زايد"

وكانت الواقعة قد بدأت بتلقي قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من شاب أفاد بتضرره من توقف سيارة تابعة لموكب زفاف بشكل مفاجئ أمامه، ما أدى لاصطدامه بها من الخلف وحدوث تلفيات، قبل أن يتطور الموقف إلى مشاجرة بينه وبين عدد من المشاركين في الزفاف، أسفرت عن إصابته بجرح في الوجه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالتعدي على الشاب، فيما اتهموا المجني عليه بإتلاف سيارتهم.

وأوضحت التحقيقات أن الطرفين تقدما لاحقًا بطلب تصالح رسمي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى إنهاء الإجراءات في الواقعة وفقًا للقانون، بعد التأكد من اتفاق الطرفين ورضاهما بالصلح.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشيخ زايد مشاجرة موكب زفاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
مدارس

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
شئون عربية و دولية

اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
أخبار مصر

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
أخبار مصر

من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
رياضة محلية

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة