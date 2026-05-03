أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، بإخلاء سبيل المتهمين في واقعة المشاجرة التي نشبت بين شاب وأحد موكب زفاف بطريق دهشور بمنطقة الشيخ زايد، والمعروفة بـ"عريس زفة دهشور"، وذلك عقب تقديم الطرفين مذكرة صلح رسمية أمام جهات التحقيق.

تفاصيل مشاجرة "زفة الشيخ زايد"

وكانت الواقعة قد بدأت بتلقي قسم شرطة أول الشيخ زايد بلاغًا من شاب أفاد بتضرره من توقف سيارة تابعة لموكب زفاف بشكل مفاجئ أمامه، ما أدى لاصطدامه بها من الخلف وحدوث تلفيات، قبل أن يتطور الموقف إلى مشاجرة بينه وبين عدد من المشاركين في الزفاف، أسفرت عن إصابته بجرح في الوجه.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين، وبمواجهتهم أقر أحدهم بالتعدي على الشاب، فيما اتهموا المجني عليه بإتلاف سيارتهم.

وأوضحت التحقيقات أن الطرفين تقدما لاحقًا بطلب تصالح رسمي، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى إنهاء الإجراءات في الواقعة وفقًا للقانون، بعد التأكد من اتفاق الطرفين ورضاهما بالصلح.

