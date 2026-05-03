الدوري المصري

غزل المحلة

20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

22:00

ريال مدريد

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء

كتب : محمد خيري

11:53 ص 03/05/2026

فريق الزمالك

يترقب الزمالك فرصة حسم لقب الدوري المصري الممتاز مبكرًا، عندما يواجه سموحة في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة، والمقرر إقامتها بعد غدٍ الثلاثاء على استاد برج العرب.

ويتربع الزمالك على صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

سيناريو تتويج الزمالك رسميًا يوم الثلاثاء:

تُقام مباريات الجولة قبل الأخيرة في توقيت واحد، حيث يلتقي الزمالك مع سموحة على ملعب برج العرب، بينما يواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب هيئة قناة السويس، ويصطدم الأهلي بفريق إنبي على استاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على سموحة بأي نتيجة، بالتزامن مع خسارة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، إلى جانب تعثر الأهلي أمام إنبي سواء بالتعادل أو الخسارة.

وفي حال تحقق هذا السيناريو، سيرفع الزمالك رصيده إلى 53 نقطة، مقابل توقف رصيد بيراميدز عند 50 نقطة، وكذلك الأهلي، ليحسم الفريق الأبيض اللقب رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

ويستفيد الزمالك من تفوقه في المواجهات المباشرة أمام بيراميدز، ما يمنحه أفضلية حاسمة، ويؤكد تتويجه باللقب دون الحاجة لانتظار نتائج الجولة الختامية.

الزمالك الأهلي بيراميدز الدوري المصري

