فوائد غسل الوجه بالماء البارد في الشتاء.. لن تتوقعها

عادة ما يتجنب الكثيرون غسل الوجه بالماء البارد في فصل الشتاء، لكنهم قد يفكرون في تغيير رأيهم، إذا عرفوا أنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجلد، ما يمنحه مظهرا أكثر حيوية ونضارة.

بحسب موقع "هيلث لاين" يساهم غسل الوجه بالماء البارد في الحد من الالتهابات والاحمرار، خصوصا لدى أصحاب البشرة الحساسة أو الذين يعانون من اضطرابات جلدية مثل الوردية، إضافة إلى قدرته على التقليل من إفراز الدهون والسيطرة على ظهور الحبوب.

ويشير الأطباء إلى أن الماء البارد في الشتاء يساعد أيضا في تخفيف الانتفاخ وشد المسام، وهو ما يجعله اختيارا مناسبا عند بدء اليوم.

ويجمع الأطباء على أن غسل الوجه بالماء البارد مرتين يوميا صباحا ومساء، يعد المعدل الأنسب للحفاظ على صحة البشرة، مع ضرورة غسل الوجه بعد التمارين الرياضية مباشرة للتخلص من العرق ومنع انسداد المسام، أما الإفراط في الغسيل فقد يؤدي إلى جفاف البشرة وزيادة حساسيتها.

