حب تحت الأنقاض.. فتاة تتزوج جنديا أنقذها قبل 17 عاما من زلزال

كتب- أحمد الضبع:

في واقعة استثنائية جمعت بين المصادفة والقدر، تزوجت امرأة صينية من الرجل الذي أنقذ حياتها عندما كانت طفلة خلال زلزال ونتشوان عام 2008، وذلك في حفل زفاف جماعي بمدينة تشانغشا بمقاطعة هونان.

إنقاذ من تحت الركام

وكان ليانغ تشي بين، البالغ آنذاك 22 عاماً ويعمل جنديا في صفوف فرق الإنقاذ، قد أنقذ الطفلة ليو شيمي التي تبلغ من العمر11 عاما، بعدما وجدها محاصرة بين قضبان حديدية وأنقاض الطابق الثاني لمبنى منهار.

واستغرقت عملية استخراجها نحو أربع ساعات قبل نقلها إلى المستشفى، ثم عادت لاحقا مع عائلتها إلى مدينة جوهجو، وفقا لموقع "تايمز أوف أنديا".

لقاء مصيري بعد 12 عاما

مرت سنوات طويلة لم تتذكر خلالها "ليو" ملامح منقذها بدقة، إلى أن حدثت الصدفة التي غيرت حياتها عام 2020، فقد لمحته والدتها داخل مطعم في تشانجشا، ليكون اللقاء الأول بينهما منذ لحظة الإنقاذ.

وتقدمت "ليو" نحوه سائلة: "أخي ليانغ؟ هل هذا أنت؟"، وقال ليانج إنه لم يتعرف عليها على الفور بسبب التغير الكبير في مظهرها، ومنذ ذلك اللقاء، بدأ التواصل بينهما وتبادل الأحاديث اليومية، ليتحول الود إلى علاقة عاطفية متينة.

وأكدت "ليو" أن مشاعرها لم تكن بدافع الامتنان فقط، بل نتيجة اكتشافها أنه الشخص الذي يمكنها الوثوق به طوال حياتها. فيما وصف ليانغ شيمي بأنها "شعاع الضوء في حياته" لما تتحلى به من إيجابية وطاقة.

وجرى الزواج ضمن الحفل الجماعي الخامس على الطراز الهانوي الذي شهد مشاركة 37 زوجا، وسط تفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين. وتداول المستخدمون قصة الثنائي تحت وسم "حب من تحت الأنقاض"، مؤكدين أنها واحدة من أكثر القصص الإنسانية المؤثرة التي تجمع الماضي بالحاضر في رحلة حياة واحدة.

