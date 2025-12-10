الإكسسوارات الإستانلس من أكثر القطع انتشارا بين الإناث، وذلك لأنها تجمع بين الأناقة واللمعان، مما يضيف لمسة جذابة على الإطلالة بشكل عام، وبالرغم من ذلك، إلا أن استخدامها بطريقة خاطئة يتسبب في تلفها.

ومن خلال اتباع بعض النصائح البسيطة يمكن الحفاظ على لإكسسوارات الإستانلس لأطول فترة ممكنة، وفق ما كشف موقع "statementcollective".

الابتعاد عن الماء والعطور

بالرغم من أن الإستانلس مقاوم للصدأ، إلا أن التعرض المستمر للماء ومستحضرات التجميل ومنتجات الشعر والعطور قد يسبب بهتان اللمعة وتغير اللون.

خلع المجوهرات أثناء ممارسة الرياضة

عند ارتداء الإكسسوارات المصنوعة من الإستانلس يجب خلعها أثناء ممارسة الرياضة، وذلك لأن العرق يحتوي على الأملاح مما يسبب تغير اللون.

النوم بدون إكسسوارت

يتسبب ارتداء الإكسسوارات أثناء النوم في تعلقها بأي شيء، مما يؤدي إلى حدوث خدوش أو التواءات.

غسيل الأطباق والمنظفات الكيميائية

يجب خلع الإكسسوارات قبل غسل الأطباق أو استخدام المنظفات الكيميائية، لأنها قد تعرضها للخدوش وتغير لونها وفقدان بريقها.

التنظيف بقطعة قماش ناعمة

يمكن تنظيف الإكسسورات بقطعة قماش ناعمة كل بضعة أشهر للحفاظ عليها لامعة وجديدة، ومن الضروري تجنب استخدام إسفنجة التنظيف لأنها تخدش المعدن.

أقرأ أيضًا:

للرجال مشروب أخضر يفعل العجب في صحتك.. لا تتجاهله



التهاب الكلى.. إشارات مبكرة يرسلها جسمك لا يجب تجاهلها



طعام يحمي من السرطان وأمراض القلب ويخفض الكوليسترول

أم تجبر ابنها على شرب 8 لتر من الماء يوميا- ما القصة؟



3 أبراج تنتظرها مكاسب مالية قبل نهاية العام.. الحظ يفتح أبوابه