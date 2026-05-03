إعلان

إيران تنفذ حكمًا بإعدام "حلاق" له صلة بحركة احتجاجية نسائية

كتب : د ب أ

12:57 م 03/05/2026

علم إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران نفذت اليوم الأحد حكما آخر بالإعدام له صلة بحركة احتجاجية نسائية في عام 2022، للمرة الأولى منذ أعوام.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه تم اتهام محراب عبد الله زاده بقتل أحد رجال الأمن خلال اضطرابات في مدينة أورمية شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن عبد الله زاده محتجز منذ أكتوبر 2022، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية في ديسمبر حكم الإعدام ضده، مع رفض استئناف لاحق في يناير.

وقالت المنظمة إن الشاب27 عاما كان يعمل حلاقا قبل اعتقاله.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران مظاهرات إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تيك توك يجمع سوزي الأردنية وديانا هشام.. رقص وغناء على "قد الوعد"
زووم

تيك توك يجمع سوزي الأردنية وديانا هشام.. رقص وغناء على "قد الوعد"
العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟
أخبار مصر

العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
أخبار مصر

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
شئون عربية و دولية

اليابان تدعو إيران وأمريكا للعودة "السريعة" إلى طاولة المفاوضات
هل أخفت حقيقة مرضها؟.. حكاية دنيا فؤاد محاربة السرطان التي دعمها تامر حسني
أخبار المحافظات

هل أخفت حقيقة مرضها؟.. حكاية دنيا فؤاد محاربة السرطان التي دعمها تامر حسني

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة