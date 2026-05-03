كتب : د ب أ

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن إيران نفذت اليوم الأحد حكما آخر بالإعدام له صلة بحركة احتجاجية نسائية في عام 2022، للمرة الأولى منذ أعوام.

وأضافت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أنه تم اتهام محراب عبد الله زاده بقتل أحد رجال الأمن خلال اضطرابات في مدينة أورمية شمال غرب البلاد.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن عبد الله زاده محتجز منذ أكتوبر 2022، وأيدت المحكمة العليا الإيرانية في ديسمبر حكم الإعدام ضده، مع رفض استئناف لاحق في يناير.

وقالت المنظمة إن الشاب27 عاما كان يعمل حلاقا قبل اعتقاله.