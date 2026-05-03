بسبب الرياح والأتربة.. تحذير عاجل من مخاطر اللوحات الإعلانية على الطرق

كتب : محمد نصار

11:33 ص 03/05/2026

حذّر الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، المواطنين من مخاطر الاقتراب من اللوحات الإعلانية المثبتة على الطرق والمحاور الرئيسية، في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تتضمن نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، بما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشدد الجهاز، في بيان، على ضرورة توخي أقصى درجات الحذر، والابتعاد عن اللوحات الإعلانية الكبيرة، وعدم التوقف أو ركن السيارات أسفلها أو بالقرب منها، تحسبًا لاحتمالية تأثر بعض وسائل التثبيت بفعل شدة الرياح، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكد الجهاز، أنه في حالة متابعة مستمرة للأوضاع بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظات والمدن الجديدة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه أي إعلانات مخالفة أو غير مطابقة لاشتراطات الأمان والسلامة، بما يضمن الحد من أي مخاطر محتملة خلال الظروف الجوية الحالية.

وأشار إلى أن سلامة المواطنين تأتي على رأس أولوياته، وأنه يتابع الموقف ميدانيًا وبشكل لحظي، بما يعكس دوره الرقابي في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الانضباط في منظومة الإعلانات على الطرق العامة.

واختتم الجهاز بيانه بتجديد دعوته للمواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية، واتباع الإرشادات المرورية والأمنية خلال فترات التقلبات الجوية، متمنيًا السلامة للجميع.

