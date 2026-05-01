من الخيال إلى الواقع.. أغرب 5 قصص عن المجوهرات حول العالم

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 01/05/2026
    كيف عبر إلتون جون عن حبه للذهب بعد إزالة ركبتيه؟
    كيف سرق الرجل خاتم الخطوبة؟
    ماذا حدث عندما ابتلعت صاحب محل مجوهرات الخاتم أثناء تجهيزه؟
    كيف حولت كاردي بي حبل سرة طفلها إلى قطعة مجوهرات؟
المجوهرات ليست مجرد زينة بل أحيانا تتحول إلى قصص غريبة حول العالم تحمل مزيجا من الدهشة والغرابة.

في هذا الصدد، نستعرض لكم أغرب القصص المرتبطة بالمجوهرات التي أثارت الدهشة في أنحاء العالم، وفقا لـ "jckonline".

كيف حولت كاردي بي حبل سرة طفلها إلى قطعة مجوهرات؟

بعد أن أنجبت المغنية الأمريكية كاردي بي ابنها من لاعب فريق نيو إنجلاند باتريوتس ستيفون ديجز، قررت كادي الاحتفال بهذه المناسبة من خلال تحويل حبل سرة طفلها إلى قطعة مجوهرات من تصميم شركة "مامي ميد إنكابسوليشن" في بيكرسفيلد، كاليفورنيا، والمتخصصة في صناعة الهدايا التذكارية بعد الولادة
وقامت الشركة بصنع هذه الهدية الغريبة من خلال تجفيف الحبل السري على شكل قلب ثم طلاؤه بطبقة ذهبية لامعة.

كيف عبر إلتون جون عن حبه للذهب بعد إزالة ركبتيه؟

كشف المغني البريطاني إلتون جون عن حبه الشديد للذهب إلى درجة أنه قام بتغطية ركبتيه اللتين أزيلت جراحيا بطبقة ذهبية.


تواصل إلتون جون مع صائغ المجوهرات البريطاني ثيو فينيل لاستكشاف إمكانية تحويل ركبتيه إلى قطعة مجوهرات.


حول المصمم ثيو فينيل ركبتي إلتون جون إلى قلادة وبروش، وهو ما أثار إعجاب المغني البريطاني.

كيف سرق الرجل خاتم الخطوبة؟

في واقعة غريبة، قام رجل بريطاني بسرقة خاتم خطوبة بقيمة 11 ألف جنيه إسترليني من صائغ ثم قام برهنه في أحد محلات الرهن.
في تلك الليلة، شعر السارق بالذنب ولم يستطع النوم، وفي اليوم التالي توجه إلى الشرطة واعترف بجريمته.
كشف محاميه أن الرجل كان في أمس الحاجة إلى المال، إذ كان مديونا لأحد الأشخاص، لذا حكم القاضي عليه بسنة واحدة.

كيف احتالت ماريانا ميخائيلوفيتش على ضحاياها؟

احتالت ماريانا ميخائيلوفيتش على 19 شخص وسلبتهم ملايين الدولارات من المجوهرات، من خلال إقناعهم بأن هذه المجوهرات ملعونة.
وعثرت السلطات خلال مداهمة منزل ميخائيلوفيتش على العديد من المقتنيات والنقود.

ماذا حدث عندما ابتلعت صاحب محل مجوهرات الخاتم أثناء تجهيزه؟

كشف صاحب محل مجوهرات في مدينة ويست في مقاطعة ميامي لم يذكر اسمه، أنه كان يصنع خاتم زفاف عندما وضعه بين أسنانه.
قال صاحب المحل: "أثناء الانتهاء من تجهيز رأس الخاتم ابتلعته عن طريق الخطأ".
وفي اليوم التالي، قال الرجل إنه أمضى الليل كله يحاول حتى تمكن من إخراج الخاتم.

