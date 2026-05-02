في حالات نادرة وغريبة، امتلكت بعض الحيوانات الأليفة حول العالم ثروات هائلة، بفضل وصايا قانونية تركها أصحابها بعد وفاتهم لضمان استمرار مستوى الرعاية الذي اعتادته الحيوانات.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، هذه الظاهرة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والباحثين في حقوق الحيوان، إذ تكشف عن مدى تأثير الثروة على حياة الكائنات الأليفة.

من هم أبرز الحيوانات التي ورثت ثروات ضخمة؟

تينكر "Tinker"

كلب بريطاني ورث عن مالكته "مارغريت لين" عقارا في لندن وصندوقا ائتمانيا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.

تروبل "Trouble"

حصلت على 12 مليون دولار بعد وفاة "ليونا هيلمسلي"، وحسمت المحكمة لصالحها مبلغ 2 مليون دولار لتأمين احتياجاتها.

توماسو "Tommaso"

قط تحول من حياة التشرد إلى ملكية عقارات في روما وميلانو وكالابريا وثروة نقدية بلغت 13 مليون دولار بعد وفاة الأرملة الثرية "ماريا أسونتا".

بونتياك "Pontaic"

كلب الممثلة الراحلة "بيتي وايت"، خصصت له 5 ملايين دولار لضمان استمرار مستوى الرعاية المعتاد.

هل تواجه الحيوانات الفارهة مخاطر بسبب ثروتها؟

على الرغم من رفاهيتها، لم تكن حياة هذه الحيوانات خالية من المخاطر:

تلقى "تينكر" تهديدات بالقتل، ما استدعى نقله إلى موقع آمن.

خاضت "تروبل" معركة قضائية بعد اعتراض أحفاد مالكتها على الوصية، إلا أن المحكمة أيدت حقوقها كاملة.

كيف تمتلك الحيوانات عقارات وأصولا فاخرة؟

تتجاوز ثروات الحيوانات الأليفة المال النقدي لتشمل أصولا عقارية كبيرة:

الكلب "فرانكي" والقطتان "بيبي" و"آني" يقيمون في منزل فخم بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني تحت إشراف الجارة "لنيس باتريك".

القط "بلاكي" حصل على لقب أغنى قط في موسوعة غينيس بعد أن ورث 7 ملايين جنيه إسترليني من صاحبه "بن ريا".

هل يقتصر الثراء على القطط والكلاب؟

الظاهرة لا تقتصر على القطط والكلاب، بل تشمل حيوانات أخرى:

الدجاجة "جيجو" "Gigoo" ورثت 10 ملايين دولار من مالكها "مايلز بلاكويل".

القردة "كالو" "Kalu" عاشت في ضيعة خاصة بعد أن ورثت 90 مليون دولار من "باتريشيا أونيل"، مع مزارع وقصور في أستراليا.

سلالة الكلاب "توبي رايمز" "Toby Rimes" تتوارث ثروة ضخمة منذ عام 1931، عندما تركت "إيلا ويندل" لكلبها 92 مليون دولار، لتستمر السلالة في مستوى اقتصادي مرتفع حتى اليوم.

من هو الحيوان الأغنى في العالم؟

الكلب "غونتر الرابع" "Gunther IV" يتصدر قائمة الأغنياء بين الحيوانات بثروة هائلة تشمل فيلا في جزر البهاما ومنزلا في ميامي كان ملكا للنجمة "مادونا".

كما يتمتع بنظام غذائي فاخر يحتوي على الكافيار والكمأ، ما يجعل منه أغنى حيوان على مستوى العالم.

