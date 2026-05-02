إعلان

أغنى الحيوانات في العالم.. ورثت ثروات تفوق أثرياء البشر

كتب - محمود عبده:

03:30 م 02/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    القردة كالو
  • عرض 9 صورة
    الدجاجة جيجو
  • عرض 9 صورة
    القرد تشونمان
  • عرض 9 صورة
    القطة تشوبيت
  • عرض 9 صورة
    القطة توماسو
  • عرض 9 صورة
    الكلب كونشيتا
  • عرض 9 صورة
    الكلبة تروبل
  • عرض 9 صورة
    غونتر الرابع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

في حالات نادرة وغريبة، امتلكت بعض الحيوانات الأليفة حول العالم ثروات هائلة، بفضل وصايا قانونية تركها أصحابها بعد وفاتهم لضمان استمرار مستوى الرعاية الذي اعتادته الحيوانات.

وفقا لصحيفة "ديلي ميل"، هذه الظاهرة أثارت اهتمام وسائل الإعلام والباحثين في حقوق الحيوان، إذ تكشف عن مدى تأثير الثروة على حياة الكائنات الأليفة.

من هم أبرز الحيوانات التي ورثت ثروات ضخمة؟

تينكر "Tinker"

كلب بريطاني ورث عن مالكته "مارغريت لين" عقارا في لندن وصندوقا ائتمانيا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني.

تروبل "Trouble"

حصلت على 12 مليون دولار بعد وفاة "ليونا هيلمسلي"، وحسمت المحكمة لصالحها مبلغ 2 مليون دولار لتأمين احتياجاتها.

توماسو "Tommaso"

قط تحول من حياة التشرد إلى ملكية عقارات في روما وميلانو وكالابريا وثروة نقدية بلغت 13 مليون دولار بعد وفاة الأرملة الثرية "ماريا أسونتا".

بونتياك "Pontaic"

كلب الممثلة الراحلة "بيتي وايت"، خصصت له 5 ملايين دولار لضمان استمرار مستوى الرعاية المعتاد.

هل تواجه الحيوانات الفارهة مخاطر بسبب ثروتها؟

على الرغم من رفاهيتها، لم تكن حياة هذه الحيوانات خالية من المخاطر:

تلقى "تينكر" تهديدات بالقتل، ما استدعى نقله إلى موقع آمن.

خاضت "تروبل" معركة قضائية بعد اعتراض أحفاد مالكتها على الوصية، إلا أن المحكمة أيدت حقوقها كاملة.

كيف تمتلك الحيوانات عقارات وأصولا فاخرة؟

تتجاوز ثروات الحيوانات الأليفة المال النقدي لتشمل أصولا عقارية كبيرة:

الكلب "فرانكي" والقطتان "بيبي" و"آني" يقيمون في منزل فخم بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني تحت إشراف الجارة "لنيس باتريك".

القط "بلاكي" حصل على لقب أغنى قط في موسوعة غينيس بعد أن ورث 7 ملايين جنيه إسترليني من صاحبه "بن ريا".

هل يقتصر الثراء على القطط والكلاب؟

الظاهرة لا تقتصر على القطط والكلاب، بل تشمل حيوانات أخرى:

الدجاجة "جيجو" "Gigoo" ورثت 10 ملايين دولار من مالكها "مايلز بلاكويل".

القردة "كالو" "Kalu" عاشت في ضيعة خاصة بعد أن ورثت 90 مليون دولار من "باتريشيا أونيل"، مع مزارع وقصور في أستراليا.

سلالة الكلاب "توبي رايمز" "Toby Rimes" تتوارث ثروة ضخمة منذ عام 1931، عندما تركت "إيلا ويندل" لكلبها 92 مليون دولار، لتستمر السلالة في مستوى اقتصادي مرتفع حتى اليوم.

من هو الحيوان الأغنى في العالم؟

الكلب "غونتر الرابع" "Gunther IV" يتصدر قائمة الأغنياء بين الحيوانات بثروة هائلة تشمل فيلا في جزر البهاما ومنزلا في ميامي كان ملكا للنجمة "مادونا".

كما يتمتع بنظام غذائي فاخر يحتوي على الكافيار والكمأ، ما يجعل منه أغنى حيوان على مستوى العالم.

أحدث الموضوعات

نحلة تقاطع مؤتمرًا صحفيًا لترامب في البيت الأبيض.. شاهد رد فعل الرئيس
شئون عربية و دولية

نحلة تقاطع مؤتمرًا صحفيًا لترامب في البيت الأبيض.. شاهد رد فعل الرئيس
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
أخبار العقارات

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين بالشراكة مع المطورين
كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟
شئون عربية و دولية

كم خسرت إيران منذ بدء الحصار الأمريكي عليها؟

كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور
أخبار المحافظات

كشف محرم بك.. هكذا عاش السكندريون الرفاهية قبل ألفي عام -صور
تحرك قانوني جديد من دفاع سيد مشاغب للطعن على الحبس
حوادث وقضايا

تحرك قانوني جديد من دفاع سيد مشاغب للطعن على الحبس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد صرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة- اضغط للتفاصيل