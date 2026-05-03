أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا إلى المديريات التعليمية، تضمن مجموعة من التوجيهات المنظمة لأعمال الامتحانات والتقييمات للفصل الدراسي الثاني، وذلك عقب اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بتاريخ 20/4/2026.

وشددت الوزارة، في خطابها، على ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية الصادرة عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مع مراعاة ما ورد من مستشاري المواد الدراسية، على أن يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لصفوف النقل بوزن نسبي موحد لكل مادة.

وأكد الخطاب عدم تضمين الامتحانات في المرحلتين الابتدائية والإعدادية أي أسئلة متحررة المحتوى، على أن تكون جميع الأسئلة مستمدة من الكتاب المدرسي وكتيب التقييمات فقط.

كما أوضحت الوزارة أن مدير عام التعليم العام بكل مديرية يُعد المسؤول الأول عن المتابعة الفنية، مع ضرورة مراجعة درجات أعمال السنة بدقة ومطابقتها للتقييمات الشهرية، وتحقيق أعلى درجات الشفافية بما يحقق الصالح العام.

وأشار الخطاب إلى أن مادة التربية الدينية تُعد مادة أساسية تُدرس في جميع المراحل التعليمية، ويُشترط للنجاح فيها الحصول على 70% على الأقل، دون أن تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطالب، وفقًا للقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024.

كما نص على ضرورة حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% من أيام الدراسة، مع الالتزام بالتقييمات، وفي حال عدم استيفاء النسبة أو اجتياز التقييم النهائي، لا يُنقل الطالب إلا بعد اجتياز برنامج علاجي.

وأكدت الوزارة أن البرامج العلاجية ستُعقد لطلاب المرحلة الابتدائية بعد امتحانات النقل، وتستمر حتى 31/8/2026، تحت إشراف توجيه الصفوف الأولى، مع إخطار ولي الأمر بنتائج البرنامج.

واختتم الخطاب بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 313 الخاص بالتقويم الشامل، واتخاذ جميع الإجراءات المنظمة للعملية التعليمية بدقة.