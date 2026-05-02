يعرف مهرجان سونغكران في تايلاند عالميا بأنه أكبر معركة مائية في العالم، حيث يحتفل به الناس بمناسبة رأس السنة التايلاندية في أجواء مليئة بالمرح والتقاليد الثقافية.

ما الذي يميز مهرجان سونغكران بين الاحتفال والتقاليد والمخاطر؟

يقام مهرجان سونغكران في منتصف أبريل بعد موسم حصاد الأرز، ويعد مناسبة مهمة للتجمعات العائلية وتكريم الأجداد وكبار السن وزيارة المعابد.

إلا أن احتفالات هذا العام التي استمرت لمدة أسبوع شهدت جانبا مأساويا، إذ نتج عنها وقوع أكثر من 951 حادثا، إلى جانب مئات الإصابات وأكثر من 191 حالة وفاة، وفقا لـ "ndtv".

لماذا يرتبط مهرجان سونغكران بزيادة حوادث الطرق كل عام؟

في كل عام، يتسبب العيد في نزوح جماعي من المدن الكبرى مثل بانكوك، حيث يسافر الملايين إلى محافظاتهم الأصلية للاحتفال مع عائلاتهم، ونتيجة لذلك، لقي 52 شخص حتفهم في حوادث سير خلال اليومين الأولين من الاحتفالات فقط.

وكانت السرعة الزائدة السبب الرئيسي للوفيات بنسبة تقارب 42%، بينما شكلت القيادة تحت تأثير الكحول 27.4% من الحوادث، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست.

لماذا تعرف فترة سونغكران بـ الأيام السبعة الخطيرة؟

تعرف هذه الأيام بـ "الأيام السبعة الخطيرة"، ويعود ارتفاع عدد الوفيات خلالها أيضا إلى السرعة الزائدة والسلوكيات الخطرة كعدم ارتداء الخوذات.

لماذا تستمر حوادث سونغكران رغم حملات التوعية والتشديدات القانونية؟

بالرغم من التنبيهات الحكومية المتكررة وحملات التوعية المرورية وتشديد قوانين القيادة تحت تأثير الكحول، لا تزال الحوادث المروعة مستمرة.

ومن المتوقع أن يجذب العيد التايلاندي هذا العام حوالي 500 ألف زائر دولي، وأن يحقق عائدات بقيمة 940 مليون دولار أمريكي.

ما الدلالة الفلكية لمهرجان سونغكران في تايلاند؟

يصادف مهرجان سونغكران مرور الشمس السنوي إلى برج الحمل وهو أول برج من الأبراج الاثني عشر، ويمثل بداية العام الجديد تقليديا.

ما أصل كلمة سونغكران وما علاقتها بالمهرجانات الهندية؟

تعود كلمة سونغكران إلى الأصل السنسكريتي والتي تعني المرور أو الانتقال الفلكي، في إشارة إلى انتقال الشمس بين الأبراج.

ويشترك مهرجان سونغكران في هذا الأصل اللغوي والثقافي مع مهرجانات هندية مثل ماكار سانكرانتي وأوتارايان، وهما من مهرجانات الحصاد التي تحتفي بالتحولات الفلكية وبداية دورة زراعية جديدة في الهند.

لماذا يعد الماء عنصرا أساسيا في مهرجان سونغكران؟

يؤدي الماء دورا مهما في مهرجان سونغكران، إذ يمثل غسل آثار العام الماضي استعدادا لبداية عام جديد.

لا يقتصر الأمر على الرش بالماء، بل يمتد إلى طقوس أخرى مرتبطة بالنقاء والبدايات الجديدة، حيث يقوم الناس بتنظيف المنازل والمدارس والمكاتب والأماكن العامة استعدادا للعام الجديد.

كما يشهد المهرجان عودة أفراد العائلة من السفر لقضاء العطلة مع أحبائهم، في أجواء تجمع بين التجديد واللقاء العائلي.

