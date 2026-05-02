في واقعة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أقدم أحد الأشخاص في الهند على استخراج جثمان شقيقته من قبرها، وذلك بعد أن طالبه أحد البنوك بتقديم إثبات رسمي لوفاتها من أجل صرف مستحقاتها المالية.

ما هي تفاصيل الواقعة؟

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رفض البنك الاكتفاء بشهادة الوفاة الرسمية، مطالبا بإجراءات إضافية لإثبات الوفاة، وهو ما دفع شقيق المتوفاة إلى اتخاذ هذا الإجراء الصادم، في محاولة لإنهاء الأزمة والحصول على حقوق شقيقته المالية.

ووفقاً لما تم تداوله في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، ظهر الرجل وهو يروي معاناته مع الإجراءات الروتينية المعقدة، مشيرا إلى أنه اضطر لاستخراج الجثمان تحت ضغط الحاجة والظروف الصعبة، خاصة في ظل تعطل صرف الأموال التي كان يعتمد عليها.

