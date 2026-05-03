نشرت صانعة المحتوى مريم أيمن، الشهيرة بـ"سوزي الأردنية"، مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "تيك توك"، جمعها بالفنانة ديانا هشام وخطيبها، إلى جانب صديقها "مونلي".

وظهروا خلال الفيديو وهم يرقصون ويغنون على أنغام أغنية "قد الوعد" للفنان تامر عاشور.

تعليقات الجمهور على الفيديو

وانهالت التعليقات على الفيديو، وجاءت أبرزها: "الممثلين هما اللي بيتصوروا مع سوزي"، "يا ولاد إيه الحلاوة"، "الـGlow Up اللي سوزي عملته أي حد يتمناه ما شاء الله".



خروج سوزي الأردنية من الحبس

يُذكر أنه في شهر فبراير الماضي، خرجت "سوزي الأردنية" (مريم أيمن) من محبسها بعد قضاء عقوبة الحبس 6 أشهر بقسم شرطة التجمع الأول.

كما أعلنت الفنانة ديانا هشام خطوبتها في مارس 2025 من شاب من خارج الوسط الفني، وتصدرت حينها التريند بصور حفل الخطوبة.

اقرأ أيضًا:

أحمد العوضي يبادل جمهوره التحية على الطريق الدائري (فيديو)





درة توثق رحلتها إلى الأقصر بإطلالة أنيقة وساحرة (صور)



