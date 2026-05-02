تتعدد الأسباب، لكن النهاية واحدة، غير أن بعض حوادث الوفاة حول العالم جاءت بطرق غريبة ومفاجئة لا يمكن تخيلها، إذ تحولت لحظات عادية أو مواقف عابرة إلى نهايات مأساوية، من مشروب مفضل قد يتحول إلى خطر، إلى ضحكة تنهي الحياة، أو حتى رصاصة تخرج من شجرة بعد سنوات طويلة لتصيب صاحبها، وهي وقائع حدثت بالفعل وأودت بحياة عدد من الأشخاص في ظروف غير متوقعة.

وبحسب موقع Bored Panda، نستعرض أغرب 10 حالات وفاة:

زوج ضحية صدفة مأساوية

في وارسو، أقدمت امرأة على إلقاء نفسها من الطابق العاشر بعد خلاف مع زوجها، وتصادف في اللحظة نفسها أن الزوج كان يغادر المبنى، فسقطت عليه ليلقى مصرعه في الحال، بينما نجت هي بإصابات طفيفة.

رصاصة تقتل صاحبها بعد 20 عاما

تعرض الشاب هنري زيجلاند لإطلاق نار من شقيق محبوبته، لكن الرصاصة لم تصبه واستقرت في شجرة قريبة، وبعد مرور 20 عاما، قرر إزالة الشجرة باستخدام المتفجرات، فانطلقت الرصاصة القديمة لتصيبه في رأسه وتقتله على الفور.

قشرة برتقال تنهي حياة مغامر

المغامر بوبي ليش، الذي اشتهر بتحدي المخاطر وعبور شلالات نياجرا، توفي بطريقة مفاجئة بعد انزلاقه على قشرة برتقال في أحد شوارع نيوزيلندا، ما أدى إلى كسر خطير في ساقه، انتهى بمضاعفات قاتلة بعد بترها.

تمثيل داخل المحكمة ينتهي بالموت

المحامي كليمنت فالانديغهام حاول إثبات براءة موكله عبر تمثيل واقعة إطلاق نار أمام هيئة المحلفين، لكنه استخدم سلاحا محشوا بالرصاص دون أن يدري، فأطلق النار على نفسه عن طريق الخطأ، ليموت ويثبت صحة نظريته في الوقت ذاته.

نوبة ضحك قاتلة

الفيلسوف الإغريقي كريسيبوس توفي بعدما دخل في نوبة ضحك شديدة لم يتمكن من التوقف عنها، إثر مشهد طريف، ما أدى إلى توقف قلبه بشكل مفاجئ.

خطأ طبي بسبب الحساء

في ريو دي جانيرو، توفيت سيدة بعد أن قام أحد العاملين بحقنها بسائل غير مخصص للحقن عن طريق الخطأ بدلا من الدواء، ما تسبب في تدهور حالتها سريعا ووفاتها خلال ساعات، في حادثة أثارت جدلا واسعا.

نهاية مأساوية داخل الشوكولاتة

العامل روبرت هيرشي توفي بعد سقوطه داخل وعاء ضخم من الشوكولاتة السائلة أثناء عمله في مصنع بولاية بنسلفانيا، حيث غرق داخله في حادثة مأساوية وغريبة.

سقوط قاتل رغم قوة الزجاج

المحامي غاري هوي حاول إثبات متانة زجاج أحد الأبراج، فاصطدم به أمام الحضور، لكن النافذة انفتحت فجأة، ليسقط من الطابق الرابع والعشرين ويلقى حتفه، رغم أن الزجاج نفسه لم ينكسر.

لحية تتحول إلى سبب الوفاة

الرجل النمساوي هانز ستينينغر، الذي اشتهر بلحيته الطويلة، لقي مصرعه عندما تعثر بها أثناء محاولته الهروب من حريق، فسقط أرضا وتعرض لكسر في الرقبة أدى إلى وفاته.

وجبة مفرطة تنهي حياة ملك

الملك السويدي أدولف فريدريك توفي عام 1771 بعد تناوله وجبة ضخمة للغاية تضمنت أصنافا متعددة من الطعام والحلوى، ما أدى إلى اضطرابات هضمية حادة كانت سببا في وفاته.

