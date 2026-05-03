شركات الحديد والأسمنت تدرس تأثير رفع غاز المصانع على أسعارها

قال محمد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الغاز الطبيعي المورد لمصانع الحديد والأسمنت بالتأكيد سيرفع تكلفة الإنتاج على المصانع التي تعتمد على الغاز.

وأضاف حنفي، أن الأسعار الجديدة للغاز التي أقرتها الحكومة ونُشرت في الجريدة الرسمية اليوم، تمثل زيادة بنحو 50% مقارنة بالأسعار السابقة.

ورفعت الحكومة سعر الغاز الطبيعي المورد لصناعة البتروكيماويات لإنتاج خليط (الإيثان والبروبان)، وحددت سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لصناعة الأسمنت بنحو 14 دولارًا أمريكيًا/ مليون وحدة حرارية، ونحو7.75 دولار أمريكي/ مليون وحدة حرارية للحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية والبتروكيماويات، بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الأحد.

وأشار حنفي إلى أن الشركات ستبدأ تدرس تأثير هذه الزيادة على الأسعار الجديدة.

وأوضح حنفي أن أسعار الحديد والأسمنت لم تشهد أي زيادات جديدة حتى الآن، وحيث اخر زيادة كانت في منتصف شهر أبريل الماضي.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، حسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات.