بدأ النادي الأهلي، رحلة البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق في الموسم المقبل بدلاً من الدنماركي ييس توروب الذي تم الاستقرار علي توجيه الشكر له نهاية يونيو المقبل وسداد 3 أشهر شرط جزائي.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"مصراوي"، أن ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ناقشا في الأيام الماضية أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب من أوروبا وأمريكا اللاتينية تمهيدًا لاختيار مدرب يناسب الأهلي ويكون علي مستوي طموحات وتطلعات جماهيره في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي، أحد الأسماء التي عرضها عبد الحفيظ علي نائب رئيس النادي إذ ينتهي تعاقده مع الفتح بنهاية الموسم الحالي وهناك محاولات لتجديد عقده.

سر رفض ياسين منصور

وشدد، علي أن ياسين منصور لم يبد أي حماس لفكرة التعاقد مع جوميز ويري أن فرص فشله مع الأهلي أكبر من نجاحه، لذلك لا يؤيد تولي المدرب البرتغالي هذه المهمة ويري أن هناك مدربين آخرين سبق لهم التدريب في الخمس دوريات الكبري يستطيعون قيادة الأهلي للهيمنة علي البطولات محليًا وقاريًا إذا توفرت لهم كل عوامل النجاح لاسيما صفقات قوية.

وتحدثت تقاير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن محاولات نادي الفتح لتجديد عقد جوزيه جوميز وتلبيه مطالبه المالية من راتب وصفقات لإقناعه بالاستمرار، لكن حتى الآن يفكر جوميز في الأمر.