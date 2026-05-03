مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
17:30

ليفربول

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل

كتب- رمضان حسن

11:59 ص 03/05/2026 تعديل في 12:01 م

جوزيه جوميز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ النادي الأهلي، رحلة البحث عن مدير فني أجنبي يقود الفريق في الموسم المقبل بدلاً من الدنماركي ييس توروب الذي تم الاستقرار علي توجيه الشكر له نهاية يونيو المقبل وسداد 3 أشهر شرط جزائي.

وكشف مصدر داخل الأهلي لـ"مصراوي"، أن ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ناقشا في الأيام الماضية أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب من أوروبا وأمريكا اللاتينية تمهيدًا لاختيار مدرب يناسب الأهلي ويكون علي مستوي طموحات وتطلعات جماهيره في المرحلة المقبلة.

وأوضح المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي، أحد الأسماء التي عرضها عبد الحفيظ علي نائب رئيس النادي إذ ينتهي تعاقده مع الفتح بنهاية الموسم الحالي وهناك محاولات لتجديد عقده.

سر رفض ياسين منصور

وشدد، علي أن ياسين منصور لم يبد أي حماس لفكرة التعاقد مع جوميز ويري أن فرص فشله مع الأهلي أكبر من نجاحه، لذلك لا يؤيد تولي المدرب البرتغالي هذه المهمة ويري أن هناك مدربين آخرين سبق لهم التدريب في الخمس دوريات الكبري يستطيعون قيادة الأهلي للهيمنة علي البطولات محليًا وقاريًا إذا توفرت لهم كل عوامل النجاح لاسيما صفقات قوية.

وتحدثت تقاير صحفية سعودية في الساعات الماضية عن محاولات نادي الفتح لتجديد عقد جوزيه جوميز وتلبيه مطالبه المالية من راتب وصفقات لإقناعه بالاستمرار، لكن حتى الآن يفكر جوميز في الأمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوميز جوزيه جوميز الاهلي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
أخبار مصر

بسبب نظام الطيبات.. "قومي الطفولة" يتحرك ضد أم منعت الأنسولين عن طفلها
هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل
رياضة محلية

هل يقود جوزيه جوميز الأهلي في الموسم الجديد؟.. مصدر يكشف التفاصيل

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
أخبار البنوك

انخفاض أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم الأحد
سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
رياضة محلية

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة سهير زكي
زووم

تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة سهير زكي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة