

تُوجت موني مونجكوتفيت هانيسانا، بلقب ملكة جمال العالم بـ لاوس 2026 خلال فعالية أقيمت في العاصمة فينتيان، لتصبح الممثلة الرسمية لبلادها في النسخة المقبلة من مهرجان ملكة جمال العالم.

ومن المقرر أن تمثل موني بـ لاوس في الدورة الخامسة والسبعين من المسابقة العالمية، التي تستضيفها فيتنام خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2026، وفقا لموقع "missworld".

كيف ظهرت في حفل التتويج؟



لفتت موني الأنظار خلال حفل التتويج بإطلالة جؤيئة، حيث ارتدت فستانا أبيض طويلا مزينا بتطريزات فضية لامعة، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين.

واعتمدت مكياج النيود الناعم، بينما تركت شعرها منسدلا على الجانبين بتسريحة ويفي، وأكملت إطلالتها بقلادة وحلق أنيقين أضفيا لمسة من الفخامة.

متى تم الإعلان عن فوزها باللقب؟



أعلنت منظمة ملكة جمال العالم بـ لاوس رسميا اختيار موني مونجوتفيت هانيسانا، خلال فعالية أقيمت في العاصمة فينتيان، لتبدأ بذلك استعداداتها لتمثيل بلادها على الساحة العالمية.

من هي ملكة جمال العالم بـلاوس 2026؟



- تبلغ موني 24 عاما.

- من مقاطعة سارافان في لاوس.

- شخصية إعلامية ومنتجة ومصممة محتوى.

- لديها خلفية أكاديمية ومهنية في مجال فنون الاتصال.

- تقيم حاليا في بانكوك.

- كما تعمل على إنتاج محتوى عبر يوتيوب.

- لديها تجربة في إخراج الأفلام.

- تعمل على إبراز الثقافة اللاوسية والترويج للمنسوجات التقليدية.

- اكتسبت خبرة دولية من خلال السفر داخل لاوس وتوثيق المجتمعات والتراث الثقافي.

- تسعى عبر أعمالها الإعلامية إلى تسليط الضوء على الهوية الثقافية اللاوسية والحفاظ على التراث التقليدي.

- شاركت لأول مرة في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2017 عبر المتسابقة تونكام فونشانجوينج.

- تعد أيضا رابع ممثلة لبلادها في تاريخ المسابقة.

- تحرص على نشر أحدث صورها وأخبارها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

- دائما ما تخطف الأنظار بإطلالتها التي تجمع بين الجرأة والأناقة.

- يتابعها على صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" 3,682 ألف متابع.

اقرأ أيضًا:

6 نهايات مأساوية.. أشهر جرائم قتل ملكات الجمال حول العالم

ملكة جمال العالم 2025 تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

عارضة أزياء وإطلالتها ساحرة.. تتويج لورين ماركيز بلقب ملكة جمال بيرو 2026





