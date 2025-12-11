6 أطعمة تمنح الجسم الدفء في أيام البرد.. احرص على تناولها

كتبت- نرمين ضيف الله:

مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يحتاج الجسم إلى طاقة إضافية للحفاظ على الدفء، واختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات والحرارة الطبيعية يعزز المناعة ويقي من الأمراض.

وبحسب "Healthline" و "Cleveland Clinic" ونوضح أبرزهم في السطور التالية.

1- البطاطس الحلوة

تحتوي البطاطس الحلوة على الكربوهيدرات والألياف التي تمنح الجسم طاقة مستمرة.

كما أنها غنية بالفيتامينات والمعادن، ما يساعد على الحفاظ على حرارة الجسم ومقاومة البرد.

2- الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو مهم لصحة الجلد والمناعة.

وإضافة الجزر إلى الحساء أو الأطباق الدافئة تمنح الجسم دفء ونشاطًا طبيعيًا.

3- العدس والبقوليات

البقوليات مثل العدس والفاصوليا غنية بالبروتين والألياف، وتساعد على الحفاظ على شعور الشبع والدفء لفترة طويلة. كما تدعم صحة الجهاز الهضمي وتعزز مستويات الطاقة في الشتاء.

4- الشوفان

الشوفان مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، ما يساعد على إطلاق الطاقة تدريجيًا والحفاظ على حرارة الجسم.

ويمكن تحضيره مع الحليب أو الحساء ليصبح وجبة متكاملة ومغذية في أيام البرد.

5- البروكلي

البروكلي يحتوي على فيتامين C ومواد مضادة للأكسدة تساعد الجسم على مقاومة الالتهابات.

وتناوله مطهوًا أو في شوربات دافئة يدعم المناعة ويزيد الشعور بالدفء الطبيعي.

6- الأطعمة الغنية بالفلفل الحار

الفلفل الحار يحتوي على مادة الكابسيسين التي تساعد على رفع حرارة الجسم وتحفيز الدورة الدموية.

إضافة القليل منه إلى الأطعمة الشتوية يمكن أن يمنح الجسم دفئًا إضافيًا ويحفز الطاقة