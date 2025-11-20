تعرضت دوقة ساكس، ميجان ماركل، وزوجها الأمير هاري لانتقادات واسعة بعد استخدامهما رمزا ملكيا رسميا في مراسلة خاصة، على الرغم من مرور أكثر من 5 سنوات على انسحابهما من القصر الملكي.

الرسالة أرسلت إلى أنجيلا بيرل، منجمة وعالمة فلك أسترالية، خلال "أمسية خاصة" حضرها الزوجان في نيويورك أكتوبر الماضي"، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت "بيرل" على حسابها في "إنستجرام" صورة تجمعها مع ميجان وهاري، إلى جانب صورة للرسالة التي تحمل شعار الدوقة الرسمي، وهو حرف M متصل يعلوه تاج.

وجاء في نص الرسالة: "نريد أن نشكرك على الانضمام إلينا.. لقد كانت طاقتك وبصيرتك إضافة مرحبا بها للغاية".

وأضاف الزوجان: "نأمل أن تظل عائلتك في أوكرانيا آمنة، ونتطلع إلى البقاء على اتصال، خاصة أننا نتطلع إلى زيارة أستراليا مرة أخرى".

وعلقت "بيرل" على المنشور قائلة: "ما زلت منبهرة بهذه الأمسية المميزة، شكرا لكما، الأمير هاري وميجان، على الدعوة الحارة والمحادثة الملهمة".

