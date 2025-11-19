اقتحم خمسة لصوص ملثمين متجرًا للمجوهرات في ماديرا بولاية كاليفورنيا، لكنهم فروا من الباب الأمامي بشكل درامي، بفضل سرعة بديهة صاحب المتجر وشجاعته.

ودخل اللصوص الذين يرتدون أقنعة سوداء وقفازات متجر أوليفيا للمجوهرات الفاخرة، وبدأوا في تحطيم صناديق الزجاج لسرقة مجوهرات ثمينة، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك بوست .

وحاول بائع متجر التدخل، فدفع أحد اللصوص إلى الخلف فوق المنضدة، بعد لحظات، بدأ اللصوص بالركض عندما خرج صاحب المتجر بمسدس وأطلق النار، طاردًا اللصوص خارج المتجر إلى الشوارع.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة مالك المتجر وهو يطلق النار على اللصوص الهاربين، ويواصل مطاردتهم خارج المنزل، ثم يطلق المزيد من الرصاص في الشارع.

وهرب اللصوص في سيارة سيدان داكنة، تركت لاحقًا خارج حدود المدينة، ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من المجرمين قد أُصيب.

ويتم التحقيق في الحادث من قبل إدارة شرطة ماديرا، التي وصفته بأنه "دقيق" و"مدروس".

وأشاد رقيب الشرطة بليك شورت بتصرفات صاحب المتجر، قائلا: "أعتقد أن صاحب المتجر قام بما رأى أنه ضروري في ذلك الوقت".

وقال ضابط الشرطة شورت لقناة "إيه بي سي 7": "إنه أمر صادم ومخيف بالنسبة للعائلة [التي تمتلك المتجر] لأنه متجر صغير، حيث تكون العائلة هي موظفيك، إنه عملك الخاص وسبل عيشك، كان هذا عملاً دقيقاً للغاية. كان مدروساً بعناية. لم تكن هذه المرة الأولى لهؤلاء الأفراد".





NEW: Masked robbers go flying out the front door of a jewelry store they were robbing when the owner of the shop came out with a gun.



Surveillance video shows the moment a group of masked thugs went running for their lives in Madera, California.



The robbers were able to steal… pic.twitter.com/dGiiZsswL6 — Collin Rugg (@CollinRugg) November 16, 2025

