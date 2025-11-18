رسالة ملكية من ميجان وهاري إلى منجمة تثير جدلا.. ماذا تحتوي؟

قدم متجر REWE الألماني خدمة غير متوقعة للعملاء تمكنهم من الاستمتاع بتناول أكلات طازجة من إعداد روبوت يعمل بشكل مستقل دون تدخل بشري، ويعد CA-1 هو أول مطبخ آلي مستقل في العالم.

وقال لارس كلاين، رئيس مجلس إدارة REWE Region West: "نحاول أن نجمع بين الكفاءة والمتعة، وسوف نحول التسوق للعملاء إلى تجربة ممتعة وسهلة".

كيف يعمل الروبوت؟

يستطيع العملاء التوجه مباشرة إلى المطبخ الزجاجي للطلب عبر شاشة لمسية أو من خلال التحدث، وبعد بضع دقائق فقط، تكون الوجبة طازجة وجاهزة للاستلام، وفقا لـ "medium".

كم تكلفة الوجبة من CA-1؟

تباع وجبات CA-1 بسعر حوالي 6 يورو، مما يجعل الطعام الطازج في متناول الجميع وبأسعار معقولة، ويرجع انخفاض سعر الوجبات إلى انخفاض تكاليف العمالة والتشغيل، كما أن طعم الوجبة يشبه الأكلات التي تعد في المطاعم.

روبوت CA-1 Series 4 من شركة Circus SE، وهي شركة روبوتات مقرها ميونيخ، ليس مجرد جهاز مطبخ، بل هو مطعم كامل صمم في مساحة سبعة أمتار مربعة.

ويستطيع أيضا إعداد 120 وجبة في الساعة ويدار بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي دون أي تدخل بشري، ويتم العمل بشكل مستمر على مدار الساعة دون أخذ أي استراحات.

وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعمل بنظام سيركس أو إس، وهو برنامج الذكاء الاصطناعي يتخذ قرارات فورية أثناء الطهي.

وداخل المطبخ يعمل ذراعا الروبوت معا بإتقان وتنسيق، حيث يتولى أحدهما الحصول على المكونات الطازجة من وحدة تخزين يتم التحكم في درجة حرارتها، بينما يدير الآخر عملية الطهي باستخدام نظام تسخين متطور، وبين إعداد الوجبات تنظف غسالة الأطباق جميع الأواني والأدوات تلقائيا.

كيف يقوم الروبوت بالطبخ؟

الأيدي: تعتمد على مقابض كهرومغناطيسية سريعة وقابلة الفك والتركيب.

الحرارة: تتم من خلال تسخين حثي متطور مع تحكم دقيق في درجة الحرارة.

العينان: المستشعرات البصرية التي تتم من خلالها مراقبة المكونات على مدار الساعة، وفي حال اكتشاف أي خلل، يقوم النظام تلقائيا وفورا بتعديل الوضع.

الواجهة: شاشة لمس مزودة بنظام طلب صوتي مدعم بالذكاء الاصطناعي، ويعد هذا أول روبوت لإنتاج الوجبات يمكن للعملاء التحدث إليه.