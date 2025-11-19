أصبح فندق في الصين محور جدل عبر الإنترنت بعد أن قدم خدمة إيقاظ خاصة تسمح للضيوف باللعب مع شبل أسد داخل غرفهم، حسبما أفاد موقع جيمو نيوز.

ويقدم المنتجع هذه الخدمة المميزة في 20 غرفة من غرفه، بسعر 628 يوانًا (7804 روبية) لليلة الواحدة.

وتتوفر خدمة إيقاظ الأشبال يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 10 صباحًا، وتستمر لمدة سبع دقائق تقريبًا في كل مرة.

ولحجز هذه التجربة، يجب على الضيوف توقيع اتفاقية خدمة إيقاظ الأسد الآسيوي، وينص الفندق على أن الشبل يكون دائمًا تحت إشراف موظف، وينصح الضيوف بتوخي الحذر عند التعامل معه.

وفي 11 نوفمبر، انتقد مقال في صحيفة "بكين يوث ديلي" هذه الخدمة، واصفًا إياها بـ"الخطوة الخاطئة"، وتساءل التقرير عما إذا كان إرسال الشبل إلى غرفة لفترة قصيرة يعد عرضا للحيوانات، كما أثار مخاوف بشأن سلامة الشبل واحتمال انتهاك حقوقه.

ووقعت حادثة مماثلة في يونيو، عندما أطلق فندق في تشونجتشينج خدمة إيقاظ الباندا الحمراء، وبمجرد انتشارها، أوقفتها إدارة الغابات المحلية على الفور، مشيرة إلى انتهاكها لقانون حماية الحيوانات البرية.

يذكر أن الباندا الحمراء من الأنواع المحمية من الدرجة الثانية في الصين، بينما تعتبر الأسود والنمور من الدرجة الأولى.

