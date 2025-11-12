لحظة تحبس الأنفاس.. غواصة تنجو بأعجوبة من حوت كاد يبتلعها

في مشهد يحبس الأنفاس، نجت غواصة بأعجوبة من موت محقق بعدما كادت أن تصبح فريسة لحوت ضخم أثناء ممارستها هواية الغوص الحر قبالة سواحل النرويج.

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل، سجل الفيديو اللحظة التي أوشك فيها حوت أحدب على ابتلاع المرأة، فيما كانت تمارس الغوص بهدوء.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الحوت وهو يقترب فجأة من سيدني يانج، البالغة من العمر 45 عاما، بينما فرت أسراب من الأسماك الصغيرة حولها.

وأصيبت الغواصة بالصدمة وكاد قلبها أن يتوقف، لكنها تمكنت من الابتعاد عن الحوت في اللحظة الأخيرة، لتنجو من حادث كان قد يودي بحياتها.

ويظهر الفيديو صرخات المرأة المليئة بالدهشة والحماس بعد نجاتها، حيث اختلط الخوف المفاجئ بالإثارة من تجربة استثنائية ومليئة بالرهبة أمام هذا المخلوق البحري الضخم.





اقرأ أيضًا:

4 أنواع للشاي تعزز صحتك طوال اليوم.. لا تفوتها



طريقة سحرية لإنقاص الوزن- تناول هذا المشروب



"في شهر التخفيضات" أبراج لديهم هوس الشراء.. هل برجك من بينهم؟



لهذا السبب لا تظهر فقاعات عند غلي الماء في الميكروويف



لماذا من المستحيل العطس أثناء النوم؟.. ما السرر؟