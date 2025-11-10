واقعة طريفة.. طفل يفاجئ إحدى أفراد طاقم طيران خلال رحلة في الجو (فيديو)

حازت إحدى أفراد طاقم طيران الهند على إعجاب الكثيرين عبر الإنترنت بعد مشاركتها لحظة مؤثرة مع راكبة شابة أسعدتها خلال نوبة عمل مرهقة.

ويُظهر الفيديو، الذي نشرته إحدى أفراد طاقم الضيافة، د. سنيه، على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس بزيها الرسمي داخل الطائرة بينما تصور طفلا يجلس أمامها ببضعة صفوف.

عندما لوحت سنيه للصبي، ابتسم، ولوح لها، ودعاها للعب لعبة سريعة من "حجر ورقة مقص".

في تعليقها، كتبت سنيه أنها كانت منهكة بعد إتمام أربعة قطاعات طيران، وقالت إنها لم تبد متعبة، لكنها كانت تنتظر بفارغ الصبر فتح باب الطائرة لأنها أرادت العودة إلى المنزل والنوم.

تفاجأت سنيه من عدم استيقاظ أحد لأخذ أمتعته، شعرت بالحزن لأن مناوبتها بدأت الساعة الثالثة والنصف واستمرت حتى الثالثة عصرًا، لكن الطفلة اللطيفة نظرت إليها وعرضت عليها لعب "حجرة ورقة مقص"، وهو ما وصفته بأنه من أجمل ما حدث لها.

أوضحت سنيه أن والدتها كانت تقول دائمًا إن براءة الأطفال كفيلة برسم البسمة على وجوه الجميع، وأضافت أن قضاء لحظات معهم يزيل كل التعب، وقد شعرت بذلك في ذلك اليوم.

وأوضحت سنيه أن أفراد الطاقم يقضون ساعات طويلة في إسعاد الركاب، لكنهم غالبًا ما يعودون إلى منازلهم دون ابتسامة، لكن هذه اللحظات الصغيرة تشعرها بالسعادة من الداخل.

وكشفت أنها كانت في غاية السعادة عند نزولها من الطائرة، لدرجة أنها شعرت أنها قادرة على إكمال رحلة أخرى، شكرت الطفلة التي رسمت البسمة على وجهها، وقالت إن من فاز باللعبة سيبقى سرهم الصغير.

ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي

حظي هذا الفيديو العاطفي بمشاهدة أكثر من 64 ألف شخص، حيث أشاد العديد من المستخدمين بهذه اللحظة البسيطة والحلوة بحماس.

وعلق أحد المستخدمين قائلاً: "هذه الأشياء الصغيرة أثناء الطيران تجعلنا نستمر"، وأشار مستخدم آخر إلى أن "لفتتك الصغيرة جعلت يومه يستحق التذكر".

