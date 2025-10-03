"معرفتش تخس".. رجل يقتل زوجته بسبب وزنها بعد الولادة

شهدت مدينة لوس أنجليس الأمريكية جريمة مروعة، بعدما أقدم رجل أمريكي على قتل زوجته البريطانية، بعد خلاف حول فشلها في فقدان وزنها بعد الولادة، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

الضحية، جون بانيان (37 عاما)، القادمة من جزيرة أران البريطانية، كانت قد أسست مكتبا لخدمات الهجرة القانونية بعد انتقالها للولايات المتحدة لتحقيق حلمها في أن تصبح محامية.

يوم 11 سبتمبر، وجدت جثة الضحية داخل منزلها مصابة بجروح خطيرة في العنق، وفقا لموقع ABC.

الشرطة الأمريكية ألقت القبض على زوجها، جوناثان أنطوني رينتيريا (25 عاما)، الذي يواجه تهم القتل وانتهاك قانون الصحة والسلامة في كاليفورنيا، بما في ذلك تشويه الجثة، وحددت كفالة للإفراج عنه بقيمة 4 ملايين دولار.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة وقعت بعد مشادة بين الزوجين بسبب انتقاد المتهم المستمر لفشل زوجته في خسارة وزنها بعد الولادة، ما دفعها لمحاولة مغادرة المنزل مع تهديد بعدم السماح له برؤية ابنتهما مجددا.

وأكد الجيران أن العلاقة بين الزوجين كانت صعبة، شابها العنف اللفظي والسيطرة المستمرة من الزوج، فيما أطلقت صديقة الضحية حملة تبرعات عبر منصة "GoFundMe" لجمع الأموال اللازمة لنقل جثمانها إلى بريطانيا ودفنه هناك، تحت شعار: «ساعدوا في إعادة جون بانيان إلى وطنها».

وقالت صديقتها المقربة، فيكي توليكا، عن الضحية: "جون كانت شخصية مرحة، وضحكتها مميزة، وقلبها رحيم. ورغم إنجازاتها العديدة، كان فخرها الأكبر في حصولها على شهادة القانون، لكنها انتهت بعيدا عن وطنها".

