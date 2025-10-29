فيديو.. طائرة تصطدم بسرب طيور وهذا ما حدث

كتب – سيد متولي

تعرضت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية السعودية لحادث بسيط في مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة الجزائرية، إثر اصطدامها بسرب من الطيور المهاجرة أثناء إقلاعها باتجاه مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي لحظة اصطدام الطائرة بالطيور بشكل مفاجئ بعد لحظات من مغادرتها المدرج، ما تسبب بتلوث مقدمة الطائرة وزجاج قمرة القيادة بآثار الدماء، بحسب موقع أربيان بيزنس.

ورغم الحادث، واصل قائد الطائرة الرحلة بشكل طبيعي، لتصل بسلام إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، دون أن تسجل أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

ووفقا لشبكة سلامة الطيران، فقد وقع التصادم خلال مرحلة الصعود الأولي للطائرة، وأسفر عن أضرار محدودة في الجزء الأمامي منها، كما بينت الصور المنتشرة آثار الدماء على المحركات والمقدمة نتيجة الاصطدام المباشر بالطيور.

من جانبها، أوضحت مصادر ملاحية أن فرق الصيانة في مطار جدة باشرت فور وصول الطائرة بإجراء فحوصات دقيقة وتقييم فني شامل قبل السماح بإعادتها إلى الخدمة.

ويعد اصطدام الطيور من الحوادث المتكررة في عالم الطيران، حيث تشير الإحصاءات إلى تسجيل أكثر من 22 ألف حالة مماثلة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي دون وقوع أي ضحايا.

ولاقى طاقم الطائرة إشادة واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على هدوئهم واحترافيتهم في التعامل مع الموقف، مؤكدين أن هذه الحادثة تبرز أهمية الكفاءة العالية والتدريب المستمر لطاقم الطيران في مواجهة الظروف الطارئة.

