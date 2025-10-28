فاكهة شتوية مذهلة.. تناولها بانتظام يدعم صحة قلبك ويقلل الكوليسترول

مع بداية فصل الشتاء، يزداد حضور الفواكه الموسمية التي لا تمنحنا فقط مذاقا لذيذا، بل تقدم دعما صحيا حقيقيا لأجسامنا.

ومن أبرز هذه الفواكه فاكهة الكاكا، أو كما يسميها البعض فاكهة السعادة الشتوية.

إلى جانب لونها البرتقالي المشرق وقوامها الناعم، تحمل الكاكا في داخلها تركيبة غذائية تجعلها حليفا فعالا للقلب ولمن يسعون إلى خفض الكوليسترول بشكل طبيعي وآمن.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز فوائدها وفق لما جاء في موقع "هيلث لاين" الطبي.

قوة غذائية في حبة صغيرة



تتميز الكاكا بأنها غنية بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، وعلى رأسها مركبات الفلافونويد والبيتا كاروتين والليكوبين.

هذه العناصر تساهم في مكافحة الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف خلايا القلب والأوعية الدموية.

كما أن وجود الألياف القابلة للذوبان يساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول الضار "LDL" في الأمعاء، مما يخفض مستوياته تدريجيا عند تناول الكاكا بانتظام.

صديقة القلب بامتياز



الكاكا تساهم في خفض الكوليسترول الكلي والضار بفضل محتواها من التانينات والألياف، كما تعمل على تحسين تدفق الدم والحفاظ على مرونة الشرايين، الأمر الذي يقلل خطر تصلبها.

تساعد أيضا في خفض ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم، الذي يوازن تأثير الصوديوم في الجسم، وتحد من الالتهابات المزمنة التي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.

تناول الكاكا يوميا لمدة ثمانية أسابيع ساعد على تحسين مؤشرات الدهون في الدم لدى المشاركين مقارنة بمن لم يتناولوها.

كيف يمكن الاستفادة من الكاكا في النظام الغذائي؟



تناول حبة متوسطة يوميا كوجبة خفيفة بين الوجبات.

أضف شرائح الكاكا إلى السلطات الشتوية مع الجرجير أو الجبن الأبيض.

يمكن مزجها مع الشوفان أو الزبادي صباحا للحصول على طاقة ومضادات أكسدة عالية.

استخدمها كبديل صحي للتحلية في وصفات الحلويات بدل السكر المكرر.

نصائح مهمة



رغم فوائدها الكبيرة، تحتوي الكاكا على سكريات طبيعية مرتفعة نسبيا، لذا يستحسن تناولها باعتدال، خاصة لمرضى السكري.

لا ينصح بتناولها على معدة فارغة لدى من يعانون من اضطرابات هضمية، لأنها قد تسبب ثقلا مؤقتا في المعدة.

يفضل اختيار الثمار الناضجة تماما، لأن النضج يقلل من نسبة التانينات التي تعطي طعما قابضا.