5 خطوات يومية للحفاظ على جهاز المناعة.. لا تفوتك

يعد جهاز المناعة خط الدفاع الأول في الجسم ضد الأمراض والفيروسات، ومع تزايد انتشار الأمراض الموسمية والفيروسية، أصبح الاهتمام بالمناعة اليومية أمرا ضروريا لكل فرد يسعى للحفاظ على صحته وصحة أسرته.

بحسب موقع منظمة الصحة العالمية "WHO"، فإن التغذية المتوازنة والنوم الكافي وممارسة الرياضة بانتظام تعتبر من أهم العوامل التي تعزز وظيفة جهاز المناعة.

خطوات يومية للحفاظ على جهاز المناعة

تناول وجبات متوازنة

احرص على إدراج الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات والمعادن في كل وجبة.

فيتامين C الموجود في الحمضيات يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء، بينما الزنك وفيتامين D يلعبان دورا مهما في مكافحة الالتهابات.

كما تساعد التغذية السليمة جهاز المناعة على أداء وظائفه بكفاءة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

النوم الكافي

الحصول على 7–8 ساعات من النوم يوميا ضروري لتجديد خلايا الجسم ودعم عمل الجهاز المناعي.

كما يعزز النوم الكافي إنتاج البروتينات المضادة للعدوى، ويقلل من إفراز هرمونات التوتر التي يمكن أن تضعف المناعة.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني المعتدل يوميا مثل المشي أو ركوب الدراجة تساعد على تحسين الدورة الدموية، ما يسهل وصول خلايا المناعة إلى مختلف أنحاء الجسم.



شرب الماء بكميات كافية

الحفاظ على الترطيب اليومي يدعم وظائف الخلايا المناعية ويساعد الجسم على التخلص من السموم.

كما ينصح بشرب 6–8 أكواب ماء يوميا، ويمكن زيادة الكمية عند ممارسة الرياضة أو في الأجواء الحارة، للحفاظ على كفاءة أجهزة الجسم المختلفة.

تقليل التوتر النفسي

التوتر النفسي المزمن يقلل فعالية جهاز المناعة، وممارسة التأمل، التنفس العميق، أو اليوغا يوميا تساعد على خفض مستويات هرمونات التوتر، ما يدعم القدرة الطبيعية للجسم على مقاومة الأمراض ويعزز الصحة النفسية بشكل عام.