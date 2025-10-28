مع تقلبات الجو.. 5 مشروبات مفعولها سحري تحميك من التهاب الحلق

تزامنا مع تقلبات الطقس، يزداد خطر الإصابة بالتهاب الحلق، وهو أحد الأعراض المزعجة المرتبطة بالعدوى الفيروسية أو البكتيرية، لكن هناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تخفيف الألم، وتقوية المناعة، وترطيب الحلق. إليك أبرزها، وفقا لموقعي "everydayhealth"، و"health ".

ماء الليمون

الترطيب الجيد أساسي عند الإصابة بالفيروسات، فهو يخفف الألم ويساعد في مكافحة الالتهاب وطرد السموم وتخفيف المخاط مع الحفاظ على رطوبة الحلق.

الشاي الساخن

يساعد الشاي الساخن على تخفيف الاحتقان ويمنح تأثيرا مضادا للالتهابات، كما يسهم في إزالة المخاط الزائد الذي يتجمع في الجزء الخلفي من الحلق.

العسل مع الماء الدافئ أو الشاي

يعتبر العسل من العلاجات التقليدية لتسكين التهاب الحلق، إذ يعمل كمهدئ طبيعي ويقلل من تهيج الحلق والسعال، يمكن مزجه مع الماء الدافئ أو الشاي للحصول على فوائد إضافية.

شاي الأعشاب

يقدم شاي الأعشاب فوائد متنوعة لالتهاب الحلق، حيث يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويعمل على تخفيف التورم والألم.

شاي الكركم بالحليب

يعرف بـ"الحليب الذهبي"، يحتوي الكركم على مضادات التهابات قوية، ويساعد على تهدئة التهاب الحلق وتعزيز جهاز المناعة.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة ترفع ضغط الدم.. احذر تناولها يوميا

طعام تناوله يوميا يحمي من هشاشة العظام ويمنع الكسور

5 مشروبات تخفض مستويات السكر في الدم.. تناولها

أصيبت به كيم كارداشيان.. ما أسباب وأعراض تمدد الأوعية في الدماغ

5 أطعمة يومية تضر صحتك وتدمرك دون أن تدري